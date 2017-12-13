35 чиновников из Костанайской области наказали за фото с вечеринок в соцсетях

35 госслужащих из Костанайской области были наказаны за выложенные в соцсети свои снимки и видео с вечеринок, сообщает kstnews.kz.

Как стало известно, сотрудники департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции проверили соцсети и наткнулись на 57 чиновников, которые выложили свои снимки и ролики в развлекательных заведениях. На опубликованных фото госслужащие также распивали спиртное.

"По данным фактам мы вначале провели профилактические беседы с госслужащими. После того, как их ознакомили с правилами служебной этики, госслужащих уже начали привлекать к дисциплинарной ответственности. На сегодняшний день привлечено 35 сотрудников", – прокомментировал глава управления департамента АДГСПК Мэлс Абдрахманов.

Кроме того, 11 госслужащих поплатились за использование служебных машин вне рабочего времени. К примеру, аким сельского округа Костанайского района каждый день возил жену и детей в детский сад за 30 километров.

Отмечается, что в этом году чиновники отдали в фонд департамента госимущества и приватизации полученный 31 подарок: ручки, настольные часы, конфеты.

