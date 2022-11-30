35 документов подписали Казахстан и Франция по итогам переговоров

Президент , Международное сотрудничество

Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит во Францию.

Фото пресс-службы президента РК

В рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева во Францию были подписаны 35 документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

1. Межправительственное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством Eвропы и иностранных дел Франции по вопросам реализации строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт (ВЭС) в Жамбылской области;

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и «Alstom Holdings SA» о базовых принципах по реализации проектов, производству и сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта в РК;

3. Соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и «Synetics» по вопросам создания генетического центра;

4. Меморандум о взаимопонимании между АО «МФЦА» и «Paris Europlace»;

5. Соглашение об основных условиях между АО «Самрук-Казына» и «Total Eren S.A.»;

6. Соглашение о сотрудничестве и финансировании между АО «НК «КМГ» и «Air Liquide Eastern Europe S.A.»;

7. Меморандум о взаимопонимании между АО «НК «КМГ» и «Air Liquide Eastern Europe S.A.»;

8. Меморандум о cотрудничестве между АО «НК «Kazakh Invest» и «Total Eren S.A.»;

9. Меморандум о сотрудничестве между АО «НК «Qazaq Gaz»,  «France Hydrogene», «Medef International»;

10. Меморандум о взаимопонимании между АО «НК «QazaqGaz» и «Technip Energies N.V.»;

11. Соглашение о сотрудничестве между АО «НК «ҚТЖ» и «ALSTOM Transport SA»;

12. Соглашение об основных условиях между АО «НК «ҚТЖ» и «Société Générale»;

13. Меморандум о сотрудничестве между АО «НАК Казатомпром» и «Orano Group»;

14. Меморандум о взаимопонимании между АО «НАК Казатомпром» и «I2EN»;

15. Меморандум о сотрудничестве между АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» и «Boehringer Ingelheim Animal Health France»;

16. Совместное заявление между «Назарбаев Университет» и организациями «Université de Lorraine», «Total Energies», «Alstom», «Air Liquide»;

17. Соглашение о сотрудничестве между АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и «Soufflet Group»;

18. Соглашение о сотрудничестве между АО «Жасыл Даму» и Парижским агентством по утилизации бытовых отходов «Syctom»;

19. Меморандум о сотрудничестве между АО «Жасыл даму» и «Vicat»;

20. Меморандум о сотрудничестве между ТОО «КазБитумСервис» и «Soprema»;

21. Соглашение о сотрудничестве между ТОО «Schneider Electriс» и «Schneider Electric Kazakhstan»;

22. Контракт между ТОО «Оркен Алем» и «Safran»;

23. Меморандум о сотрудничестве между ТОО «Караганда-Осетр» и «Cavier House Premier», и «Swiss Choice Holding SA»;

24. Договор купли-продажи доли между «Magnetic Oil» и «Total Energies»;

25. Меморандум о взаимопонимании между «Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF)» и «Proparco»;

26. Меморандум между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетического перехода Франции по вопросам взаимодействия в сфере использования мирного атома;

27. Меморандум о взаимопонимании в отношении технического сотрудничества в сфере обращения с радиоактивными отходами;

28. Декларация о намерениях между Министром науки и высшего образования Республики Казахстан и Министром Европы и иностранных дел Французской Республики относительно сотрудничества в области высшего образования и научных исследований;

29. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции и Французским Агентством по борьбе с коррупцией по сотрудничеству в области предотвращения и борьбы с коррупцией;

30. Соглашение между Государственным центром поддержки национального кино (Республика Казахстан) и Национальным центром кинематографии и анимации (Французская Республика) о сотрудничестве;

31. Протокол о внесении изменений в меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития;

32. Специальное соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в области борьбы с глобальным потеплением;

33. Меморандум о сотрудничестве между Атырауским Университетом нефти и газа им. С. Утебаева и Университетом Страсбурга;

34. Меморандум о сотрудничестве между КазГУ и Университетом Лотарингии;

35. Меморандум о сотрудничестве между КазГУ и Университетом Реймса.

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