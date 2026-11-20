Форум стал площадкой для обмена профессиональным опытом, укрепления межрегионального сотрудничества и продвижения принципа «Закон и Порядок», передает Kazpravda.kz

Фото: прокуратура Костанайской области

В Костанае состоялся региональный форум «Обеспечение верховенства закона и порядка в свете новой народной Конституции», приуроченный к 35-летию органов прокуратуры республики.

Мероприятие объединило представителей прокуратур Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей и области Ұлытау, государственных органов, юридического сообщества, ветеранов прокуратуры, преподавателей, студентов и молодёжных объединений.

Основными темами форума стали укрепление законности, защита конституционных прав граждан, повышение правовой культуры населения и реализация принципа «Закон и Порядок».

Открыл форум прокурор Костанайской области Марат Сексембаев, подчеркнув значимость прокурорского надзора в защите прав граждан и укреплении доверия общества к государственным институтам.

С приветственным словом выступил аким области Кумар Аксакалов, отметив важность совместной работы государственных органов и общества в обеспечении правопорядка.

Участникам представили видеоролик о социально-экономическом развитии региона, реализации инфраструктурных проектов и результатах прокурорской деятельности.

Прокуроры Акмолинской области Руфат Куттуков, Карагандинской области Мурат Тлеубердиев и Северо-Казахстанской области Ержан Дюсекенов поделились региональным опытом в сфере защиты прав граждан, профилактики правонарушений и укрепления законности.

Ветеран прокуратуры Марат Кайбжанов рассказал о профессиональном опыте и значении преемственности поколений в прокурорской деятельности.

Представители органов юстиции, адвокатского и академического сообщества обсудили актуальные вопросы правоприменительной практики и повышения правовой грамотности населения.

Отдельное внимание было уделено правовому воспитанию молодёжи. Перед участниками выступили студент Костанайского регионального университета имени Ахмет Байтұрсынұлы и лидер «Клуба будущих прокуроров имени Г. Ержанова», поделившиеся своим видением роли закона в обществе.

В ходе открытого диалога участники обменялись мнениями и предложениями по совершенствованию механизмов защиты прав граждан и развитию межведомственного взаимодействия.

Завершился форум торжественным награждением отличившихся сотрудников грамотами от имени акима и прокурора Костанайской области.

Форум стал площадкой для обмена профессиональным опытом, укрепления межрегионального сотрудничества и продвижения принципа «Закон и Порядок».