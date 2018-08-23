Общество
3,5 тысячи студентов разместят в хостелах Астаны в этом учебном году
Инга Селезнева
Для обеспечения качественных условий проживания в общежитиях и хостелах Астаны будет размещено более 3,5 тысячи студентов. Об этом сообщил аким города Асет Исекешев, выступая на августовской конференции педагогических работников, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Для обеспечения качественных условий проживания студентов колледжей нами был осуществлен конкурс по выбору хостелов. Проведен отбор 400 мест, конкурс еще на 600 мест будет завершен до начала учебного года. Таким образом в общежитиях и хостелах будет размещено более 3,5 тысячи студентов. Немаловажным направлением в рамках повышения качества образования для нас является реализация концептуальных проектов", – сказал Исекешев.

К новому учебному году, по его словам, также были обеспечены школы кабинетами робототехники.

"До конца текущего года 20 школ будут оснащены STEM лабораториями, остальные – до конца 2019 года. Также на примере нескольких детских садов мы видим, что внедрение робототехники можно эффективно реализовывать, начиная с дошкольного образования, поэтому до 2020 года все сады будут обеспечены необходимым оборудованием", – отметил аким.

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