350 археологических артефактов из Берельских курганов представили в Таразе

Среди них – золотые изделия возрастом более 2 500 лет

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В Таразе состоялась передвижная выставка «Берельские курганы – наследие независимости и государственности». Организаторами выступили государственный историко-культурный музей-заповедник «Памятники древнего Тараза» и Государственный историко-культурный музей-заповедник «Берел», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В экспозицию вошли 350 археологических артефактов, обнаруженных в Берельском некрополе. Среди них – золотые изделия возрастом более 2 500 лет, костяная конская упряжь с изображением оленя-грифона из кургана № 36, антропологические реконструкции на основе человеческих останков из кургана № 16, бронзовое зеркало с зооморфной рукоятью из кургана № 2, женские украшения и копия конской упряжи берельской лошади.

Представленные экспонаты знакомят посетителей с культурой и бытом древних саков, а также отражают историческое наследие Восточного Казахстана.

В мероприятии приняли участие представители сферы культуры, студенты и преподаватели высших учебных заведений, а также ветераны труда.

Передвижная выставка способствует укреплению сотрудничества между музеями и популяризации историко-культурного наследия Казахстана, отметили в Минкультуры.