Происшествия
36 человек погибли в новогодней давке в Шанхае
В Шанхае при праздновании Нового года произошла давка, есть жертвы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС.
По данным властей Шанхая, давка произошла в среду около 23.35 по местному времени, когда к площади Чэнь И (первый мэр Шанхая при народной власти) на набережной реки Хуанпу устремились толпы людей.
Как сообщается, для помощи пострадавшим городские власти создали специальную рабочую группу во главе с секретарем шанхайского парткома Хань Чжэном. Начато следствие по причинам случившегося.