36 миллиардов тенге будет направлено на льготное финансирование предпринимателей

Официально
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Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства (дочерняя компания Холдинга «КазАгро») планирует выдать в качестве льготных микрокредитов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» 36 миллиардов тенге.
Ряд задач, направленных поддержку предпринимательского сектора, обозначил в своем заявлении 31 марта 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Наряду с налоговыми преференциями, отсрочкой платежей по займам, запретом на проверки, Президент страны особенно отметил вопросы широкой и качественной занятости, бесперебойного обеспечения деятельности аграрного сектора, необходимость увеличения объемов кредитования малого и среднего бизнеса.
Начиная с 2013 года Фонд является финансовым оператором государственных программ, предусматривающих финансирование малого предпринимательства. С 2017 год компания реализует второе направление Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» по кредитованию предпринимательства.
Всего за эти годы по линии Фонда в рамках Программы выдано более 53 тысяч микрокредитов на сумму 160 млрд тенге, с помощью которых обеспечено занятостью более 53 тысяч сельских жителя.
С помощью своих кредитных продуктов Фонд финансирует проекты по различным целевым направлениям. Это развитие животноводства, растениеводства, развитие сельского предпринимательства, проекты по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции.
Кредиты по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства выдаются по ставке вознаграждения 6% годовых на различные цели. При этом эффективная ставка вознаграждения составляет не более 6,7 % годовых.
В зависимости от кредитного продукта варьируются период, суммы, продолжительность льготного периода. Также в условиях кредитования Фонда учтена специфика деятельности аграриев, в том числе сезонность и цикличность сельхозработ.
Участниками Программы могут стать предприниматели, открывающие новый или развивающие действующий бизнес как сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного направления. Потенциальный заемщик должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства, положительную кредитную историю, залоговое имущество для обеспечения кредита и не иметь просроченной задолженности в бюджетные и финансовые организации.
Так, например, житель города Туркестан Мухтар САПАРАЛИЕВ после окончания курсов "Бизнес-Советник" приступил к реализации собственного бизнес-плана. Его идея - оказание услуг в сфере строительства. Для этого, заполнив заявку на финансирование, туркестанец получил заем в Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства.
9 млн тенге понадобились для приобретения фронтального погрузчика марки LGZT 939. Кредитные средства предоставлены по ставке 6 % годовых, с обязательным льготным периодом.
Гульмира ЗАКАЛЮЖНАЯ – глава крестьянского хозяйства из села Гришенка Денисовского района Костанайской области, мама и просто увлеченная своим делом женщина. Семья Закалюжных живет сельским хозяйством - это семейный бизнес, направленный на развитие животноводства и растениеводства. В семье растут 2 сына школьника - помощники для мамы, с ранних лет приучаются к труду.
Осенью 2019 года Гульмира Казбаевна обратилась в «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за финансированием из средств Программы «Еңбек» под 6 % сроком на 5 лет. Так глава хозяйства приобрела на заемные средства новый трактор Беларус 892.2 с навесным оборудованием, являющийся для хозяйства универсально-пропашным трактором.
По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в областные филиалы Фонда. Также подробную консультацию можно получить в районных филиалах Палаты предпринимателей.



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