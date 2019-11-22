Общество
36 млн тенге должен заплатить начальник Шалкарской дистанции за получение взятки
Айдана Демесинова
Начальник Шалкарской дистанции пути осужден за получение взятки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Как сообщалось ранее Антикоррупционной службой Актюбинской области проводилось досудебное расследование в отношении начальника Шалкарской дистанции пути филиала АО "НК "КТЖ" Актюбинского отделения магистральной сети Каракушикова А.К.

Он подозревался в получении взятки в общей сумме 1 млн 200 тысяч тенге от гражданина, за трудоустройство его сына.

21 ноября приговором Шалкарского районного суда, указанное лицо признано виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 36 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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