36 млн тенге "заработала" на "обмене валют" студентка-мошенница в Алматы

Мошенница обманывала алматинцев с помощью мобильного приложения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

36 миллионов тенге заработала 23-летняя студентка, обманув 28 человек, которым обещала разменять юани на тенге.

Задержали злоумышленницу на территории автовокзала.

У всех потерпевших одна история, только суммы ущерба отличаются количеством нулей. Сейчас девушка раскаивается и говорит, что ей пришлось пойти на преступление.

Потерпевшие намерены оформить свои претензии. В управлении полиции Ауэзовского района начато досудебное расследование.