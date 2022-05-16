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36 млн тенге "заработала" на "обмене валют" студентка-мошенница в Алматы
Мошенница обманывала алматинцев с помощью мобильного приложения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.
36 миллионов тенге заработала 23-летняя студентка, обманув 28 человек, которым обещала разменять юани на тенге.
Задержали злоумышленницу на территории автовокзала.
У всех потерпевших одна история, только суммы ущерба отличаются количеством нулей. Сейчас девушка раскаивается и говорит, что ей пришлось пойти на преступление.
Потерпевшие намерены оформить свои претензии. В управлении полиции Ауэзовского района начато досудебное расследование.