36 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Казахстане

"В Кызылординской области - 4 случая, Павлодарской области - 2 случая, Мангистауской области - 1 случай, городе Шымкенте - 3 случая, Западно-Казахстанской области - 5 случаев, городе Алматы - 13 случаев, Актюбинской области - 1 случай, городе Нур-Султане - 5 случаев, Карагандинской области - 2 случая", - говорится в сообщении.



На 10:10 час. 16 апреля 2020 г. в Казахстане подтвержден 1331 случай регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан - 302 случая, г. Алматы - 393 случая, Карагандинской области - 84 случая, Акмолинской области - 80 случаев, Атырауской области - 70 случаев, Жамбылской области - 49 случаев, г. Шымкент - 43 случая, Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 25 случая, Актюбинской области - 14 случаев, Северо-Казахстанской области - 28 случаев, Павлодарской области - 13 случаев, Мангистауской области - 12 случаев, Кызылординской области - 131 случай, Западно-Казахстанской области - 25 случаев, Туркестанской области - 49 случаев, Костанайской области - 5 случаев.



В Казахстане зарегистрированы еще 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на специальный сайт Coronavirus2020.kz