380 дней вокруг света

– Магжан Талапович, расскажите, с чего начался Ваш путь, как решились на такие длительные путешествия?

– Вообще, свое первое большое путешествие я совершил автостопом, объехав 8 стран. Это было довольно интересное приключение. Очень много разных людей встречал. После этого интерес к странствиям только возрос. Думаю, переходить с места на место заложено у нас в ДНК, ведь наши предки-кочевники постоянно перемещались по просторам степи, от Балхаша до Джунгарского Алатау. Вот так и у меня внутри что-то было, хотелось двигаться, больше узнавать о мире, других странах и культурах. Так и зародилось желание путешествовать.

– Как жители других стран реагировали, когда Вы рассказывали им о Казахстане? Слышали ли они о нем раньше?

– Соседние страны, такие как Узбекистан, Иран, Азербайджан, Турция, большая часть Европы конечно же слышали о Казах­стане. Но вот в Южной Америке, Австралии в некоторых уголках Юго-Восточной Азии и даже в Китае практически ничего не знали о нашей стране. Я считал себя послом республики. Часто меня приглашали в гости, чтобы послушать о нашей культуре, об истории, быте, традициях, гас­трономических пристрастиях нашего народа. Для многих Казахстан показался диковинной страной, ведь не очень много туристов посещают его. Возможно, это и хорошо в плане того, что нам не нужен масс-туризм, надо быть, к примеру, как Бутан – страна-загадка, которая совсем недавно стала открытой для туристов.

– Вы проехали весь путь на велосипеде, а почему не выб­рали другой вид транспорта?

– Потому что, когда ты едешь на велосипеде, то открыт всему миру. Передвигаясь на машине, многого не замечаешь, не можешь сфокусировать внимание, да и материально очень затратно. Пешком идти долго и утомительно... поэтому двухколесный конь – золотая середина: и недорого, и достаточно быстро, и способствует физическому развитию.

– Бывали ли моменты отчаяния, когда хотелось все бросить и вернуться домой?

– Единственный раз, когда мне хотелось вернуться – день свадьбы моего брата. Но были разные моменты. Было и больно, и страшно... Я болел, ломал ребро, но возв­ращаться было некуда. Я не мог позволить себе сдаться, пройдя такой путь. Нужно было лишь доехать до большого города, где были люди и возможность восстановиться. И когда добирался туда, от отчаяния не оставалось и следа.

– У любого человека есть фобии. Чего Вы больше всего боялись в путешествии?

– Самый большой страх – остаться без провизии и воды. А еще пугали изменения погоды – очень боялся замерзнуть где-нибудь в дороге, получить обезвоживание, как это произошло в Туркменистане. В Китае меня укусила собака – тибетский мастиф. Боялся, что заражен бешенством, но все, к счастью, обошлось, зато теперь шрам на ноге напоминает о моем увлекательном приключении.

– Как Ваша семья относится к такому увлечению?

– В принципе, адекватно. Родители с детства брали меня с собой в походы, в горы, в высокогорные озера. Мы дважды ходили пешком на Иссык-Куль. Пару раз выходил на охоту с дядей. То есть эта любознательность уже с малых лет. Но мама, конечно же, на то и мама – всегда переживает. Но я старался держать ее в курсе, сообщал, где нахожусь, что со мной все хорошо.

– По Вашим наблюдениям, есть ли народ гостеприимнее казахов?

– На мой взгляд, кочевые народы – монголы, киргизы, узбеки, буряты – отличаются гостеприимством, нежели европейские и американские народности. Многие приглашали к столу, угощали традиционными блюдами. Я считаю, что везде люди одинаковые, но всех объединяют общие ценности – здоровье, образование, любовь к семье и другие вечные понятия.

– Вы уже написали книгу, придумали ей название?

– Книгу мы еще пишем. В сентябре, надеюсь, выйдет в печать. Рабочее название «380 дней вок­руг света». Но, возможно, оно изменится.

– Чем еще увлекаетесь, кроме путешествий?

– Увлекаюсь фотографией, играю в футбол, читаю полезную литературу разных жанров, люблю смотреть фильмы. Мне много что интересно – от ІТ-технологий до путешествий. Я разносторонний человек. Думаю, каждый человек должен быть универсальным во всем, любознательным, не зацик­ливаться на одной профессии, тогда и жизнь будет намного ярче и интереснее.

– Почему Вы решили участвовать в проекте «100 новых лиц Казахстана»?

– Я даже не знал о том, что мое имя вписано в список претендентов, кто-то меня зарегистрировал, и я стал одним из 100 лиц. Тем не менее очень приятно, что мое путешествие вошло в анналы истории нашей страны. Постараюсь, чтобы было не последним.

– Какую страну выбрали бы для проживания?

– Только родную – Казахстан. Я люблю свою страну, добрых людей, живущих здесь, прекрас­ную природу. Это все отражает и меня самого.

– Вопрос для ваших поклонниц: где самые красивые девушки? Женились бы на соотечественнице или же на девушке из другой страны?

– Самые красивые девушки – наши казашки. А сам я недавно женился на замечательной и единственной для меня девушке Айнур из Алматы. Самое смешное то, что мой дедушка всегда говорил, что нужно смешение кровей, и хотел, чтобы я женился на чернокожей девушке. Но получилось совсем не так.

– Запомнившиеся комичные ситуации в путешествиях?

– Всю жизнь я был убежден, что столица Австралии – Сидней (вообще, я неплохой знаток географии), но на самом же деле оказалась Канберра. Еще один случай, когда я был в СУАР у гос­теприимных уйгуров. Как-то я утром проснулся, пошел на кухню и стал ждать пробуждения хозяев. Хозяйка, проснувшись, вошла в кухню, я с ней поздоровался, но она прошла молча мимо меня в ванную. Я подумал, что она обиделась. Затем вошел хозяин, но и он не ответил на мое приветствие. Я начал переживать, думал, что сделал что-то не так. Но они пришли через пять минут и объяс­нили мне, что у них не принято здороваться с человеком не умывшись.

– Планы на ближайшие годы?

– Реализовать различные проекты по внутреннему туризму, создать новые ивенты, полезные Казахстану, организовать очередные экспедиции, связанные с туризмом и благотворительностью.

– Какие советы дадите новичкам?

– Не нужно бояться рисковать, ставить невыполнимые цели. Идти только упрямо вперед, тогда все мечты сбудутся. Быть смелым. Жить одним днем, с улыбкой смотреть на мир. Не расстраиваться по пустякам. Не оглядываться назад, не зацикливаться на прошлом. Наслаждаться днем сегодняшним, ведь все жизненные перипетии и коллизии – это бесценный опыт. Как сказал Святой Августин, мир – это книга, и те, кто не путешествуют, читали только одну ее страницу.