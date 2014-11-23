39 человек пострадали в результате землетрясения в Японии

По данным полиции, наиболее серьезно пострадал поселок Хакуба, где в результате землетрясения обрушилось несколько домов. Спасателям удалось извлечь живыми из-под обломков всех пострадавших – 21 человека, двое из которых получили переломы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
В метеорологическом управлении Японии предупредили об опасности оползней и горных лавин. Предполагается, что афтершоковые толчки продлятся еще в течение недели.
Напомним, что землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло в Японии в субботу около 22.00 по местному времени. Эпицентр подземных толчков, которые ощущались в 27 из 47 префектур, находился в префектуре Нагано, очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами не объявлялась.