3амужем за сельским округом Свежий выпуск Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область

Кзылсайский сельский округ в народе еще называют «Камчаткой». 120 км от райцентра, сотовый не ловит, дорога убитая, проедешь в один конец – обратно возвратиться никакого желания, ухабы долго в печенке сидят. Округ не только отдаленный, затерянный в березовых околках, но и сложный в экономическом плане, хотя и демография не лучше: молодежь уезжает учиться, устраиваться на работу, в деревне ее нет, проживают в основном люди среднего и старшего возраста.

Один факт касательно этой темы заслуживает особого внимания. В активистках у акима – около 90 бабушек из трех аулов, входящих в состав округа. Подобного «общественного объединения» точно в стране нет.

География, повторимся, отодвинула райцентр от Кзылсаи на 120 км, зато до Кокшетау всего 50. Дорога разбитая ладно, аульчане привыкли перевозить излишки домашнего подворья, как они сами выражаются, по стиральной доске. Сколько существует аул, Кзылсая – бывший колхоз, столько и существует дорожная проблема. На ее ремонт область все не находит денег. Кстати, межаульные дороги ежегодно подсыпают сами жители, организуя в этих целях субботники. Щебеночный карьер рядом, старенькие колесные тракторы имеет каждый четвертый двор.

Местных куда больше волнует другая проблема: «Камчатка» все рыночное время живет без инвес­тора. Недолгое время был учредитель, создал аграрное ТОО, набил двумя урожаями свой карман и уехал в неизвестном направлении. Земля в сельском округе плодородная, стопудовый урожай гарантирован при любой погоде. Однако уже лет 20 вокруг Кзылсаи сформировался странный бермудский треугольник, опоясав бесхозяйственностью 12 некогда крепких аулов.

Вдали от областного центра люди копья ломают за каждый клочок свободной земли, а здесь, под боком, она зарастает бурьяном высотой в молодые березки. Что любопытно, никто не может разгадать эту загадку. Для потенциальных инвесторов, судя по всему, не подходит административный климат. Они приезжают сюда ежегодно, обещают людям златые горы, завидные дивиденды за их земельные доли. Наступает весна, а сеять опять некому, благодетелей след простыл.

Имея в собственности земельные наделы, аульчане покупают соломy, зерноотходы в соседних районах. Кзылсая, Кзылагаш, Биктесин живут личным подворьем.

Проанализировав ситуацию, приготовился выслушивать от Бахытжан Серикбаевны претензии, жалобы, вместо их с ее лица не сходила доброжелательная улыбка. Допустим, аким не хочет выносить сор из избы, но люди... Что случилось с кзылсайцами? При сов­хозе они с жалобами ложились спать, с ними просыпались. А сегодня ни слова на незавидную судьбу. В них появился какой-то стержень, дающий силу и надежду на завтрашний день.

Аульная статистика делится на две части. Первая негативная – 11 228 га плодородной пашни с баллом бонитета 70 давно перешли в разряд залежных земель и пустошей, вторая позитивная – развитая самозанятость позволяет ежегодно поставлять на потребительский рынок до 400 тонн молока и 70–80 тонн говядины, не считая конины, баранины, птицы. В Кзылсае 160 дворов, каждый сдает в сутки от 10 до 20 литров молока. Сливочное масло, как ни странно, в ауле дефицит, сырье идет на продажу с молотка.

Семейный бюджет? Средний – 70 тыс. тенге. У кого по пять голов КРС и больше, бюджет в два раза больше. Так что живут аульчане далеко не бедно. В каждом доме Интернет, современная бытовая техника, легковая или грузовая машина. Дети успешно поступают в вузы и колледжи. В текущем году местная школа по результатам ЕНТ заняла первое мес­то в районе. Два последних года она подготовила трех золотых медалисток. Вот вам и «Камчатка».

В центре аула, напротив школы, построен детский игровой парк с нехитрыми аттракционами, сделанными школьными педагогами. Еще одна любопытная деталь. Сельчане жалуются на посредников, скупающих скот в живом и убойном виде у крестьян за бесценок. Представьте, в Кзылсае подобный «институт» не существует, перекупщиков мяса аул на пушечный выстрел не подпускает, самостоятельно выполняя их роль, тем самым повышая рентабельность домашней фермы.

В сельском округе по инициа­тиве населения организованы три торговые бригады. В выходные дни по графику они нанимают машину, собирают с каждого двора мясные излишки, а также сметану, яйцо, кумыс, айран, творог и везут всю эту свежую, экологически чистейшую продукцию в город. Потребитель ждет товар из глубинки с большим нетерпением, успев распознать его вкусовые и питательные качества.

Продаются сено, дрова, ягоды, грибы. Что-что, а природа сельский округ не обижает. За исключением, пожалуй, зимы, когда местные дороги заносит снегом – не пройти, не проехать. Именно отсутствие инвестора и создает дополнительные трудности. Нет и спонсора, который бы в рамках социального партнерства помогал техникой, ГСМ. Каким образом в Кзылсае снег чистят, одному Богy известно. Районный бюджет на зимнее содержание дорог выделяет крохи – от 200 до 300 тыс. тенге. Учитывая отдаленность аулов от главной трассы, денег этих хватает на пару месяцев, не более.

Сельский аким включает свои резервы: звонит друзьям, знакомым, иногда расплачивается за услуги из личного кармана. Но, бывает, и эти резервы заканчиваются. Как, например, нынешней ранней весной. Тракторист расчистил дорогу и собрался домой. Ночью поднялся такой буран, что аул вновь занесло снегом. Денег нет, солярка кончилась, тракторист не хочет остаться ни в какую, дома семья, надо кормить, бесплатно работать отказывается. Бахытжан Серикбаевна звонит его начальнику, просит войти в положение. На другом конце провода слышит: накормите, заплатите – трактор останется еще на сутки…

Накормить не проблема, зимой в каждом доме варится мясо. Чем расплачиваться? В кассе – ни тенге. Hе идти же по дворам с протянутой рукой, аким-побирушка – это не аким, люди подумают, зачем тогда власть нужна, если ее заботы перекладывать на их плечи.

– Как такое решение взбрело в голову, не знаю, – вспоминает Б. Аукарова. – Собрала свои нехитрые женские золотые украшения, села на служебную «Ниву» – и, пока дорогу окончательно не замело, в город. Нашла ломбард, сдала вещи, получив, как сейчас помню, 90 тысяч тенге. Денег хватило заплатить трактористу и купить солярку…

Согласитесь, поступок неординарный, впрочем, как и сама аким. На судьбу посетовала всего один раз. Два года назад умер муж. Дети обзавелись семьями, разъехались, осталась одна. Ради чего жить?.. Так Бахытжан думала, готовясь подать в отставку. Аул тоже думал, но думал, как ее удержать, чем помочь сгладить личное горе. Кзылсая понимала: уйдет Аукарова – проблем добавится, жизнь лучше не станет.

Аул доверил изменить настрое­ние акима старейшинам. Их лидер, пенсионер, бывший учитель Айбай-ага Шагиров пришел к ней в гости, поговорили о житие-бытие, а потом заявил: «Хватит хандрить, мужа все равно не вернуть, знай одно: с этой минуты ты замужем за сельским округом, люди шли за тобой, люди пойдут за тобой и дальше».

После таких слов ее словно током ударило. Замужем за сельским округом... Наверное, аксакал прав, население округа и есть ее семья, ему и надо посвятить оставшуюся трудовую жизнь, повторяла она, прокручивая в голове собственные мысли. В молодости мечтала стать учителем. Дефектологу с высшим образованием в ауле не нашлось работы. Поступает Бахытжан на филологический факультет. Преподаватель начальных классов, старших, завуч, директор школы... Педагогический опыт оказался богатым и полезным для будущего сельского акима. Девять лет назад она заступила на эту должность.

Ей не завидовали коллеги, родные, сама себе не завидовала. Округ отдаленный, сложный, оттуда сплошным потоком шли жалобы. Вспоминаю об одной истории 22-летней давности, свидетелем которой был лично. Совхоз «Кзылсайский» первым в стране начал осваивать рыночные азы в аграрном секторе, наделав столько ошибок, что их эхо отзывается по сей день. За какой-то час на общем собрании создается 36 фермерских и крестьянских хозяйств. Их собственники ринулись в город заказывать круглые печати для ведения самостоятельного производства, не имея за душой ни денег, ни техники, ни знаний. Тогда шутили: был один директор совхоза, стало 36.

Сегодня осталось одно крестьянское хозяйство, остальные распались, разбежались, так и не став на ноги. Девять лет назад аул Кзылсая еще жил старым багажом. Свежую струю в его существование внесла Бахытжан Аукарова, вначале завоевав доверие и уважение односельчан, затем взяв единственный на тот момент верный курс на самозанятость. Это был проект Президента, и как показало время, он себя полностью оправдал.

Вновь вернемся к статистике. На 160 дворов в Кзылсае сегодня почти 1 500 голов КРС, около 3 000 овец, более 1 100 лошадей, 5,5 тыс. птицы. Домашняя ферма, оказавшись богаче бывшей совхозной, развивалась при поддержке государства и местной влас­ти. Hа капитанском мостике находилась Б. Аукарова. Люди поверили в свои возможности, убедились, что не остались один на один с трудностями, и некогда отсталый в социально-экономическом плане аул стал резко улучшать качество жизни.

Раньше, помните, не завидовали, сейчас наоборот завидуют. Ни одной жалобы от населения, стабильно увеличивается семейный доход, каждому жителю находится дело по душе. Импонирует ее стиль работы. В 7 утра докладывает диспетчеру в район, как прошел день, какие возникли проблемы. В 8 – планерка. С 9 до 10 – «селекторное совещание» с населением. Аким может позвонить каждому жителю, особенно пенсионерам и одиноким, поинтересоваться делами, здоровьем, узнать, в чем нуждается.

– Старикам много не надо, им достаточно обыкновенного внимания, – часто повторяет она. – Позвоню, поговорю, глядишь, у человека и настроение поднимется.

За людей – горой в любой ситуа­ции. Вот недавний случай. Создает проблемы бродячий скот. Объездчика в ауле найти невозможно, как и пастуха. Доглядывают за табунами, отарами жители по очереди. Двадцать коров и телок, отбившись от стада, оказались на территории соседней Северо-Казахстанской области. Тот, кто их обнаружил на своих полях, выдвинул ультиматум: готовьте миллион тенге и забирайте скот. Для аульчан миллион тенге – большие деньги. Они к акиму: что делать?

Аким садится на служебную «Ниву» и едет к приграничному соседу. О чем она с ним говорила, по сей день остается секретом. Однако хозяева получили свой скот безвозмездно.

– Если ты не поможешь людям, кто им еще поможет? – рассуждает Бахытжан Серикбаевна. – Да я костьми лягу, но в обиду односельчан не дам.

На административном здании местной власти прибита громкая вывеска «Аппарат акима Кзылсайского сельского округа». В аппарате – три сотрудника вместе с акимом. У меня срывается с языка: «Не аппарат, а звено от госслужбы». Аукарова против ничего не имеет. По ее словам, не суть важно как называется орган местной власти, лишь бы он оправдывал свое предназначение.

– Что изменилось после выборов сельских акимов в августе 2013 года? – задаю вопрос.

– В принципе мало что, разве что на миллион тенге увеличился бюджет округа, – отвечает она. – Конечно же, возросла внутренняя ответственность, хотя и раньше без нее лучше бы не занимать кресло акима…

…Хотела уйти с должности? Это были минуты отчаяния. Невооруженным глазом видно, работу свою любит, работой живет, ей доставляет удовольствие служить людям. Слуга народа… Известный постулат мы в обиходе используем часто. Правда, иногда непонятно, кто слуга, а кто народ. С Бахытжан Серикбаевной все ясно как белый день. Не зря в трех аулах округа возник переполох, когда прошел слух о ее добровольной отставке.

Она нужна аульчанам, как и аульчане нужны ей. А такое сочетание желаний – большая редкость.



