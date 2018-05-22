3D-карта культурно-исторических памятников появится в Кызылординской области

Общество
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Рустам Мухаметкалиев
Фото из открытых источников
В рамках проекта "Сакральная география Казахстана" в Кызылординской области разрабатывают интерактивную карту в 3D-формате. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил аким области Крымбек Кушербаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.     

"Карта будет создана до конца года. Она будет включать в себя 150 памятников республиканского и местного значения", – сказал Крымбек Кушербаев.

По словам акима области, исторические памятники будут оцифрованы и включены в 3D-карту с удобным и простым интерфейсом. Она позволит казахстанцам и потенциальным туристам рассмотреть все священные места Кызылординской области.

Вместе с тем он отметил, что в регионе уже реализован первый этап программы "Сакральная география Казахстана".

В его рамках проведены археологические исследования первой столицы Казахского ханства – города Сыганак и шести сакральных памятников региона – Жанкента, Сортобе, Жента, Ширик-Рабата и мавзолея Кердери.

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