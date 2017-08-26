Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов провел встречу со специалистом из Финляндии Тони Лингвистом, который специально приехал в ЗКО, чтобы презентовать 3D-проектирование, сообщает mgorod.kz
.
В июне этого года на площадке международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017" Алтай Кульгинов встретился с представителями компании из Финляндии и договорился о сотрудничестве.
В результате договоренности, в ЗКО будет реализовано 3 совместных проекта. Один из них – 3D-проектирование. Цель проекта – снизить расходы и предотвратить ошибки во время строительных работ, так как устранение ошибок после окончания строительства очень сложно и требует дополнительных затрат.
Аким области выразил надежду, что данный проект будет полезным для региона и сообщил о необходимости приступить к планированию работ.