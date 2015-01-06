Технологии
4 000 инновационных разработок и проектов удалось найти в Казахстане
Эльмира Киргеева
Через Институт технологического развития Министерству по инвестициям и развитию РК удалось найти 4 000 инновационных разработок и проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"За последние несколько лет Агентству ( АО "Национальное агентство по технологическому развитию" – Прим. автора) удалось идентифицировать более 4 000 инновационных разработок и проектов, 580-ти из них оказана практическая помощь в реализации на общую сумму более 12 млрд тенге. В том числе, за счет грантового финансирования было поддержано свыше 200 проектов на общую сумму 9,3 млрд тенге", – указывается в распространенной информации.

Так, по данным министерства, за счет Конструкторского бюро было разработано 419 и приобретено 69 комплектов конструкторско-технологической документации. Это позволило предприятиям освоить производство 198 новых наименований продукции.

Проекты охватывают огромный спектр отраслей Казахстана от фармацевтики, энергетики и биотехнологии до стройиндустрии и машиностроения: "Автоматизированная энергосберегающая система управления освещением и отоплением", "Усовершенствованная инновационная технология разработки и производства целебных кисломолочных продуктов из верблюжьего молока", "Установка очистки подпиточной воды систем оборотного водоснабжения и частичной очистки оборотной воды БОВ-1 и БОВ-2" и "Приобретение инновационной технологии по литью, экспандированию ленты для выпуска аккумуляторов нового поколения "необслуживаемых", с улучшенными характеристиками, позволяющих конкурировать с мировыми производителями".

Таким образом, как отмечают эксперты, вся проделанная работа в масштабах страны оценивается показателем "объема инновационной продукции от ВВП", который также является индикатором перехода промышленности Казахстана от сырьевой к обрабатывающей структуре. "Более чем в 7 раз увеличился объем инновационной продукции по сравнению с 2009 годом, составив в 2013 году 1,65% от ВВП", – приводят данные в пресс-службе.

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