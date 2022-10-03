4 человека погибли в аварии на трассе в ВКО

4 человека погибли в результате ДТП в Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

30 сентября около 20:20 часов 27-летний водитель автомобиля Toyota 4Runner на автодороге Улкен Нарын – Курчум в Курчумском районе, не выбрав безопасную скорость движения по условиям видимости проезжей части, выехал на обочину и опрокинул авто в кювет.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений четверо пассажиров (мужчины 1963, 1969, 1979, 1992 годов рождения) автомашины скончались на месте происшествия. Водитель с различными телесными повреждениями госпитализирован в районную больницу.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.