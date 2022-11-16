4 человека погибли в жуткой аварии в СКО

В жутком ДТП в Северо-Казахстанской области погибли 4 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

16 ноября около 6:00 часов на 384 км автодороги Астана – Петропавловск столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Audi-100 с прицепом. За рулем автомашин были 51-летние жители города Петропавловска. Внедорожник ехал со стороны Кокшетау, а второе авто – из областного центра СКО.

В результате ДТП погибли оба водителя и двое пассажиров Audi, петропавловцы 51 и 40 лет.

Данный факт зарегистрирован по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы.