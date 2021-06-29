Происшествия
4-летняя девочка скончалась под колесами авто в Павлодарской области
В Павлодарской области 4-летняя девочка скончалась в результате ДТП, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"28 июня в 17:30 часов в селе Береке Аксуской сельской зоны, напротив дома по улице Атамекен, 21-летний водитель автомашины ВАЗ 2106 совершил наезд на 4-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть дороги", - говорится в сообщении.

"В результате ДТП ребенок от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - проинформировал первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В полиции отметили, что в отношении водителя начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК.

Водитель водворен в ИВС.

Популярное

Все
Наркомания заметно помолодела в Казахстане. В чем причина?
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
Новые возможности древнего Саурана
Почему многие хотят, но никак не могут выучить казахский язык?
Играет Катя на домбре
Ни шагу назад!
Банные традиции Казахстана: как работали "центры деловых встреч" Средневековья
Служба в правоохранительных органах – огромная ответственность перед страной и народом
Выявлять и предупреждать
Сражения под сенью «Байтерека»
Тренд на хозяйственность
Предотвратить вывод капитала
Право на помощь
Медиаизмерения в новой реальности
Два в одном
Высшие ценности государства
Делиться прибылью с народом
Настоящие парни
Почему судья не должен бояться принимать решения – интервью со специалистом
Без халтуры
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Хирург Борис Цхай видел чудеса выздоровления своих пациентов
Сколько стоит поселиться на побережье Бухтарминского водохранилища
Тяжкий груз сирийской войны
Что такое роллер-спорт и почему он набирает популярность в Алматы
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
Есть проблема? Обращайтесь в СЭС!
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан

Читайте также

Происшествия
Утонули, спасая своих детей, двое туристов в Павлодарской о…
Происшествия
Альпинисты погибли на горе Белуха в ВКО
Происшествия
Сельский аким погиб в ДТП
Происшествия
Слетевшая облицовка разбила машину: акимат прокомментировал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]