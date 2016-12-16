Происшествия
4 млн тенге штрафа выплатит полицейский в Усть–Каменогорске за взятку
4 млн тенге штрафа выплатит полицейский в Усть–Каменогорске за взятку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на yk-news.kz.

"Полицейский и его напарник заметили нарушителя на дороге – водитель иномарки не включил фары ближнего света. На сигнал остановиться водитель не отреагировал и продолжил путь. Чуть позже он был задержан. Автовладельцу светил штраф сразу по двум статьям и, возможно, лишение прав. Однако он стал умолять задержавшего его полицейского не выписывать административный протокол, обещая за это деньги. Цена "прощения" – 70 тысяч тенге. Страж правопорядка согласился, в довесок пообещав в дальнейшем помогать нарушителю и списывать маленькие отступления от закона", – говорится в сообщении.

После передачи денег полицейского задержали сотрудники антикоррупционной службы. Он полностью признал вину.

Суд № 2 Усть-Каменогорска приговорил теперь уже бывшего полицейского к штрафу в размере свыше 4 миллионов тенге с конфискацией имущества и пожизненным лишением права работать на госслужбе.

Следует отметить, что молодой человек прослужил в полиции лишь 11 месяцев. Также суд постановил, что если осужденный откажется платить штраф, то загремит в колонию на полтора года. Приговор пока не вступил в законную силу.


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