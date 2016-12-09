4 тысячи тонн снега вывезено на полигоны в Актобе

На полигоны Актобе вывезли уже 4 тысячи тонн снега, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

По словам синоптиков, осадков уже выпало больше нормы. И по прогнозам, зима будет снежной.

На зимнее содержание дорог в этом году выделено 137 млн тенге. Местные власти уже закупили ротарные погрузчики, в планах приобрести похожие ручные модели для очистки тротуаров от снега.

"Созданы и работают мобильные группы по контролю за соблюдением правил благоустройства и выявлению нарушений. За два дня составлено девять протоколов об административных правонарушениях в отношении физических и юридических лиц за нарушение правил благоустройства: складирование снега в неустановленных местах, вывоз снега на проезжую часть дорог. В основном, это в частных секторах", – говорит заместитель акима Актобе Нагымжан Алдияров.

На улицах в общей сложности работают больше 200 единиц спецтехники. Очистку мостов и крупных перекрестков осуществляют в ночное время суток. Количество бригад, работающих ночью, с этого дня увеличили до десяти. Порядок в частном секторе контролирует местная полиция. Тех, кто нарушает правила благоустройства, штрафуют на 40 тысяч тенге.

