Фото ©Kazpravda.kz/Калижана Оспанова
На полигоны Актобе вывезли уже 4 тысячи тонн снега, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на 24.kz
.
По словам синоптиков, осадков уже выпало больше нормы. И по прогнозам, зима будет снежной.
На зимнее содержание дорог в этом году выделено 137 млн тенге. Местные власти уже закупили ротарные погрузчики, в планах приобрести похожие ручные модели для очистки тротуаров от снега.
"Созданы и работают мобильные группы по контролю за соблюдением правил благоустройства и выявлению нарушений. За два дня составлено девять протоколов об административных правонарушениях в отношении физических и юридических лиц за нарушение правил благоустройства: складирование снега в неустановленных местах, вывоз снега на проезжую часть дорог. В основном, это в частных секторах", – говорит заместитель акима Актобе Нагымжан Алдияров.
На улицах в общей сложности работают больше 200 единиц спецтехники. Очистку мостов и крупных перекрестков осуществляют в ночное время суток. Количество бригад, работающих ночью, с этого дня увеличили до десяти. Порядок в частном секторе контролирует местная полиция. Тех, кто нарушает правила благоустройства, штрафуют на 40 тысяч тенге.