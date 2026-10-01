40 человек погибли в наводнениях в Таиланде

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Из-за продолжающихся наводнений в Таиланде погибли 40 человек, сообщил представитель правительства Эккапоб Пианписес, передает Bangkok Post.

Паводки охватили территорию общей площадью около 2,7 тыс. кв. км. Наибольший ущерб зафиксирован в центральной части страны.

От паводков, вызванных сезонными муссонными дождями, в Таиланде пострадали свыше 2,6 млн человек. В Бангкоке, где из-за ливней в субботу объявили режим бедствия, стихия затронула порядка 700 тыс. жителей. Сейчас с прекращением осадков уровень воды в тайской столице в основном снизился, однако подтопленными остаются отдельные трассы — городские власти советуют выбирать пути объезда.