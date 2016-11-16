Общество
40-градусные морозы ожидаются в ближайшие дни в Казахстане
Жания Уранкаева
В период с 17 по 19 ноября в центральных и восточных областях Казахстана установятся аномальные морозы – столбики термометров в ночное время опустятся до минус 40 градусов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет". 

Морозная погода вызвана влиянием холодного и мощного антициклона, который сформировался над Карским морем.

"Среднесуточная температура воздуха на севере и востоке страны – на 10 – 18ºС ниже климатической нормы для данного периода. С антициклоном на территорию республики поступают арктические воздушные массы, поэтому и минимальная температура понизилась до -30...-36. И такая синоптическая ситуация сохранится в предстоящие трое суток, а в центре и на востоке возможно дальнейшее понижение ночной температуры в отдельных районах до 40ºС", – сообщили метеорологи. 

В то же время на юге и юго-востоке Казахстана под влиянием холодного фронта ожидаются осадки, преимущественно снег и также дальнейшее понижение температуры.

В Астане завтра, 17 ноября, малооблачно, без осадков, туман, ночная температуры составит -28... -30, днем – -17... -19, будет дуть восточный ветер скоростью 2-7 м/с. В пятницу – 18 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью – -29... -31, -20... -22, северо-восточный ветер, 2-7 м/с. 

Напомним, ранее в ДЧС Астаны предупреждали о возможной отмене занятий из-за ухудшения погодных условий на всю неделю для учащихся с 1 по 9 классы.

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