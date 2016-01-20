40 лет назад были запущены первые сверхзвуковые самолеты

Фото с сайта The Daily express
40 лет назад – 21 января 1976 года – был запущен первый коммерческий сверхзвуковой пассажирский сервис в мире, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на The Daily express
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В тот исторический день из Лондона и Парижа одновременно вылетели два самолета марки "Конкорд" в Бахрейн и Рио-де-Жанейро соответственно. Крейсерская скорость Конкорда в 1 350 миль в час позволяла самолету опережать звук в два раза.
Совместное производство Конкордов осуществляли Великобритания и Франция, сконструировав на тот момент двадцать самолетов с характерными "свисающими" носами. По семь авиамашин получила в пользование каждая из этих стран, еще шесть были прототипами самолетов и никогда не обслуживали пассажиров.
Первый пилот Конкорда Брайан Трубшоу
Во время исторического первого полета "BA300" из Хитроу на борту Конкорда находились государственные деятели Петр Шор и Эрик Варлей, герцог Кентский, представляющий королевскую семью. Кроме того, на борту находились еще 28 пассажиров, которые выложили за путешествие баснословную сумму в размере 676,10 фунтов стерлингов, или 5071 фунт стерлингов по нынешнему курсу.
Надо отметить, первые пассажиры Конкорда не были разочарованы опытом. "Это стоит попробовать! Я сижу в удобном салоне на высоте почти 60 000 футов, мы мчимся быстрее пушечного ядра, едим икру и пьем изысканное шампанское", – с энтузиазмом отзывался о полете герой Второй мировой войны командор авиации Тедди Дональдсон.
День первого полета Конкорда стал кульминацией в грандиозном проекте, который стартовал в 1962 году, когда был подписан договор между правительствами Великобритании и Франции о строительстве сверхзвукового самолета. Более 50 000 техников, дизайнеров и инженеров работали над проектом по обе стороны Ла-Манша.