40 лет назад были запущены первые сверхзвуковые самолеты

Технологии
887
Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта The Daily express
40 лет назад – 21 января 1976 года – был запущен первый коммерческий сверхзвуковой пассажирский сервис в мире, передает Kazpravda.kz со ссылкой на The Daily express.

В тот исторический день из Лондона и Парижа одновременно вылетели два самолета марки "Конкорд" в Бахрейн и Рио-де-Жанейро соответственно. Крейсерская скорость Конкорда в 1 350 миль в  час позволяла самолету опережать звук в два раза.

Совместное производство Конкордов осуществляли Великобритания и Франция, сконструировав на тот момент двадцать самолетов с характерными "свисающими" носами. По семь авиамашин получила в пользование каждая из этих стран, еще шесть были прототипами самолетов и никогда не обслуживали пассажиров.

569f5e34820191453284916.jpg
Первый пилот Конкорда Брайан Трубшоу

Во время исторического первого полета "BA300" из Хитроу на борту Конкорда находились государственные деятели Петр Шор и Эрик Варлей, герцог Кентский, представляющий королевскую семью. Кроме того, на борту находились еще 28 пассажиров, которые выложили за путешествие баснословную сумму в размере 676,10 фунтов стерлингов, или 5071 фунт стерлингов по нынешнему курсу.

Надо отметить, первые пассажиры Конкорда не были разочарованы опытом. "Это стоит попробовать! Я сижу в удобном салоне на высоте почти 60 000 футов, мы мчимся быстрее пушечного ядра, едим икру и пьем изысканное шампанское", – с энтузиазмом отзывался о полете герой Второй мировой войны командор авиации Тедди Дональдсон. 

День первого полета Конкорда стал кульминацией в грандиозном проекте, который стартовал  в 1962 году, когда был подписан договор между правительствами Великобритании и Франции о строительстве сверхзвукового самолета. Более 50 000 техников, дизайнеров и инженеров работали над проектом по обе стороны Ла-Манша.

Популярное

Все
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Необычной и сказочной кажется выставка Аrt welding (художественная сварка) в арт-центре Qyzyljar
В Кызылорде прямо в областной детской больнице организовали обряд тұсау кесер для ребенка, которому медики спасли жизнь
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Общественница обжаловала протокол участкового и добилась отмены штрафа
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
В Жамбылской области планируют наладить выпуск комплектующих элементов для ветряных энергоустановок
Уже несколько дней в сорокаградусную жару жители сел Алматинской области и Наурызбайского района Алматы остаются без воды
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
В самом центре столицы встроенное в жилой комплекс помещение бизнес-центра оказалось бесхозным и растаскивается на стройматериалы мародерами
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
10 лет колонии получил астанчанин за сбыт и хранение наркотиков
Замминистра обороны дал поручения по морально-психологическому обеспечению войск
Полиция прокомментировала пугающее видео с криками девушки в Актау
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
Миллионную сделку за откат заключила главбух костанайской школы-интерната
Подготовку к отопительному периоду рассмотрели в Правительстве РК
Завершился очередной сезон этнолагеря «Жас қазақ»
В МЧС рассказали об обстановке в затопленной Алматинской области
18-летнюю девушку нашли повешенной на территории школы в Кокшетау
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Макрон покинул брюссельский саммит ЕС из-за непрекращающихся беспорядков во Франции
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)

Читайте также

В казахстанской школе впервые ввели биометрическую систему …
Казахстанские ВВС получили модернизированные учебно-боевые …
Базу биометрических данных абонентов сотовой связи создадут…
Школьник разработал 3D тур для изучения истории права казах…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]