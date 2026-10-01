Крупную нарколабораторию ликвидировали в Карагандинской области

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Потенциальный выход готового наркотического средства мог составить до двух тонн мефедрона

Фото: Polisia.kz

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Карагандинской области при взаимодействии с ДКНБ и прокуратурой области пресекли деятельность крупной нарколаборатории по производству мефедрона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Оперативная разработка проводилась в отношении транснациональной преступной группы. По данным следствия, ее участники на территории Казахстана и соседних государств занимались изготовлением наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере с целью их последующего сбыта. В результате комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержаны двое подозреваемых в возрасте 48 и 28 лет.

По данным следствия, 48-летний подозреваемый выполнял организационные функции: привлекал новых участников и координировал их деятельность. Второй подозреваемый непосредственно организовывал работу нарколаборатории и обучал новых участников способам изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

«В ходе обыска на территории лаборатории обнаружена промышленная цистерна объемом 50 тонн. На момент проведения следственных мероприятий в ней находилось около 16 тонн отработанной продукции и жидкостей. Также изъяты две емкости объемом по одной тонне с остатками вещества с резким химическим запахом, три 20-литровые канистры с неизвестной жидкостью и 10 полимерных мешков с остатками порошкообразного вещества», — сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов.

Из содержимого промышленной цистерны для исследования отобрано 10 литров вещества. Согласно заключению специалиста, в представленном образце обнаружен мефедрон. Масса наркотического вещества в исследованном образце составила 1 кг 723 гр.

По предварительным расчетам специалистов, с учетом объема обнаруженного вещества и результатов исследования потенциальный выход готового наркотического средства мог составить до 2 тонн мефедрона. Это порядка 2 миллионов разовых доз, которые могли попасть в незаконный оборот. Их предварительная стоимость на нелегальном рынке могла достигать 40 миллиардов тенге.

«Таким образом, правоохранительными органами пресечено масштабное наркопроизводство до поступления потенциально особо крупной партии наркотиков в незаконный оборот», — отметил Негмет Исмагулов.

Задержанные арестованы. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности, источники поступления сырья, возможные связи подозреваемых, а также другие участники транснациональной группы.

#нарколаборатория #мефедрон #ликвидация

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