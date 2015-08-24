40 журналистов убили боевики ИГ за время оккупации Мосула

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Террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) за время оккупации иракского города Мосул с июня прошлого года по настоящее время было убито или замучено до смерти по меньшей мере 40 журналистов. Такие данные содержатся в распространенном сегодня заявлении иракской организации за свободу прессы, сообщает Kazpravda.kz
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"Количество жертв репрессий ИГ по отношению к представителям СМИ на территориях, подконтрольных исламским радикалам, неуклонно растет, однако Мосул стоит в Ираке особняком: с июля прошлого года по настоящее время экстремистами в нем были убито не менее 40 журналистов", – отмечает организация.
В Мосуле, втором по величине городе страны, расправы над журналистами, как и самыми известными городскими деятелями, неугодными ИГ, проводят прилюдно, на одной из самых больших площадей города в районе Баб-эт-Туб.
Последним на сегодняшний день в этом списке считается журналист Яхья аль-Хатыб, которого экстремисты схватили в собственном доме около 10 дней назад и убили спустя неделю на той же площади в Баб-эль-Туб, согнав на нее сотни местных жителей.
"Приведенная цифра 40, к сожалению, не может считаться абсолютно точной", – указывает иракская организация за свободу прессы. Она может быть значительно больше ввиду полной информационной изолированности Мосула от провинций, подконтрольных правительству, и крайней недостаточности сведений, поступающих из оккупированного ИГ города.
Мосул был оставлен иракскими войсками в самом начале наступления формирований группировки на северные провинции Ирака летом прошлого года. По свидетельству очевидцев, отступление армии больше походило на бегство: солдаты и офицеры целыми подразделениями просто уходили со своих позиций, срывая с формы знаки отличия и бросая личное оружие и армейскую технику. В настоящее время ИГ контролирует около 40% иракской территории.