​400 тысяч за взятку

Парень остановил авто в неположенном месте, а когда сотрудник дорожной полиции стал составлять протокол об административном правонарушении, Л. предложил ему решить вопрос миром – за 2 тыс. тенге. Суд наложил за это на водителя штраф в размере 200 МРП (396 400 тенге).

Автомобили, припаркованные на остановках общественного транспорта, пешеходных переходах и даже перекрестках, можно увидеть не только в Костанае. Зачастую водители просто не знают толком правил дорожного движения. Как же получили права? Отчасти представление об этом дает готовность совсем юного Л. предложить взятку.