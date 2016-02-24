​400 тысяч за взятку

Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

Парень остановил авто в неположенном месте, а когда сотрудник дорожной полиции стал составлять протокол об административном правонарушении, Л. предложил ему решить вопрос миром – за 2 тыс. тенге. Суд наложил за это на водителя штраф в размере 200 МРП (396 400 тенге).

Автомобили, припаркованные на остановках общественного транспорта, пешеходных переходах и даже перекрестках, можно увидеть не только в Костанае. Зачастую водители просто не знают толком правил дорожного движения. Как же получили права? Отчасти представление об этом дает готовность совсем юного Л. предложить взятку. 

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