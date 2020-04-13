42 500: пособия в размере 75,6 млрд тенге выплатили казахстанцам

Политика
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Айдана Демесинова
На сегодня 1 млн 779 тысяч граждан Казахстана получили пособие по потере доходов во время ЧП в размере 42 500 тенге. Об этом на онлайн-брифинге в СЦК при Президенте РК сообщил Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На сегодня 3,703 млн человек подали 4,9 млн заявок. Мы назначили 1,779 млн человек на сумму 75,6 млрд тенге.  Сегодня все-равно остаются вопросы, люди спрашивают, кому можно, кому нет, и я еще раз хочу сказать, что выплата в размере 42,5 тысяч тенге предусмотрена для те людей, которые официально и неофициально работали и потеряли доход в связи с режимом ЧП. Поэтому, в первую очередь вы должны для себя решить – зарабатывали ли вы какие-то деньги до режима ЧП, работая наемным работником, частным предпринимателем, или же неофициально, зарабатывали какие-то деньги на ежедневные расходы. И вы этих денег лишились – тогда, вы на правильном пути. Это как-раз для вас и предназначено. И вы имеете право подать заявление", - сказал Нурымбетов.

Он отметил, что при подаче на порталах внизу есть запись, где нужно поставить галочку. Таким образом граждане подтверждают, что имели доходы до режима ЧП.

"Там вы еще раз подтверждаете, что имели доходы до режима ЧП. И несете за это ответственность. Если же вы до режима ЧП не работали, не зарабатывали никаких денег, то эта выплата для вас не предусмотрена.
Еще раз пройдемся, кто эти люди: это наемные работники, которые работали в компаниях и организациях, официально получали зарплату, но вас работодатель отправил в отпуск без сохранения зарплаты в связи с режимом ЧП. Это предприятия МСБ, крупный бизнес в городах с карантином, некоммерческие организации, кроме госорганов и (бюджетных, прим. ред) организаций", - добавил спикер.

Как сообщалось ранее, заявление на соцвыплату можно подать через портал eGov, сайт 42500.enbek.kz и Телеграм-бот.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что порядка 3 миллионов граждан Казахстана получат денежную поддержку от государств в виде социальных выплат в период ЧП.

Позже министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов пошагово рассказал, как казахстанцы смогут получить государственную поддержку в виде социальных выплат в размере 42 500 тенге.

4 апреля изменились правила осуществления соцвыплаты в размере 42 500 тенге.

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