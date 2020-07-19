42500: Как проверить свой статус проактивного назначения соцвыплаты

Общество
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Photo: Kazpravda.kz
Граждане, подтвердившие свое согласие на назначение единовременной выплаты 42 500 тенге из Государственного фонда социального страхования в проактивном формате, могут проверить статус рассмотрения заявки в течение нескольких дней после отправки sms, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Если к вам поступило sms-сообщение с текстом «Uvazhaemiy zayavitel IIN хххххххххххх, v sluchaye poteri dohoda s 5 iyulya soglasni proaktivno poluchit 42500? Esli da - otpravte 1, net -2 v techeniye 5 dn.», то после ответа на данное сообщение через несколько дней вы можете проверить статус заявки на портале eGov.kz по ссылке - egov.kz/services/P6.47/.

Если в момент отправки ответного sms произошла ошибка, то это могло произойти по следующим причинам:
– у вас на балансе менее 1 тенге;
– в настройках телефона стоит запрет на отправку sms-сообщений на короткие номера;
– в настройках стоит приоритет на mms-сообщения с запретом на текстовые сообщения;
– проблемы с сигналом;
– проблемы на стороне оператора сотовой связи.
Напомним, с 16 июля осуществляется оказание проактивной услуги по назначению единовременной выплаты через отправку sms-сообщений для лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа.
Прием заявок продолжится до 1 сентября 2020 года.

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