Согласно информации о паводковой обстановке по состоянию на 14 апреля, 31 дом в Северо-Казахстанской области и 13 домов в Костанайской области остаются подтопленными, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Для стабилизации паводковой обстановки в Северо-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях были направлены силы и средства спасательных подразделений Южно-Казахстанской области и полка ГО Национальной гвардии МВД №52859, спасатели Атырауской и Павлодарской областей.
"За последние сутки откачано 25 903 кубометра воды. Всего с начала паводкового периода в 7 регионах страны откачано 1 396 001,62 кубометра талых вод", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях набрано и уложено 201 274 штуки мешкотары.
"На сегодня из 1 006 эвакуированных вернулись в свои дома 855 человек. 145 человек размещены у родственников, в том числе: 91 житель Северо-Казахстанской области, 37 – Костанайской области, 17 – Актюбинской области. 6 жителей села Алуа района им. Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области находятся в пунктах временной эвакуации", – уточнили в КЧС МВД РК.
Из подтопленных районов было отогнано в безопасные места 2 596 голов крупного и мелкого рогатого скота, из которых 2 407 голов возвращены в подворья.