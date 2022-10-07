Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
Общество
44 школы построят в Астане до 2025 года

В Астане до 2025 года будет создано еще 120 тыс. ученических мест (в 2 смены). Планируется построить 44 школы. В план детальной планировки (ПДП) было закреплено направление, чтобы в каждом районе (микрорайонах) были учебные заведения. Об этом на внеочередной сессии маслихата города рассказал Алтай Кульгинов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«Наша столица быстро развивается. Численность населения растет с каждым годом. Если, к примеру, в мае мы выпускаем более 8 тысяч детей, то в сентябре принимаем в первый класс более 25 тысяч детей. Чтобы планомерно снижать и не допускать появления школ с трехсменным обучением необходимо строить ежегодно не менее 10 школ. К примеру, за 3 года построили 34 школы на 70 тысяч ученических мест. Только в этом году создается свыше 23 тысяч ученических мест.

Согласно Посланию Главы государства мы приступили к строительству комфортных школ – крупногабаритных. Сейчас мы проектируем 20 крупногабаритных школ на 80 тыс. ученических мест (в 2 смены). В план детальной планировки (ПДП) было закреплено направление, чтобы в каждом районе (микрорайонах) были учебные заведения», - сказал Алтай Кульгинов.

Аким Астаны также отметил, что в столице определили более 70 участков для строительства школ. Площадь данных земельных участков позволит построить учебные заведения на 240 тысяч ученических мест (в 2 смены). Количество земельных участков, которые будут выделяться для строительства социальных объектов, ежегодно будет увеличиваться.

Для повышения качества образования ежегодно выделяются гранты на педагогические специальности: если за три года было выделено 1400 грантов, то в этом году выделено еще 1 тыс. грантов. Также в планах за счет частного инвестора построить педагогический институт.

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