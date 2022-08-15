45 млн тенге штрафа заплатит председатель ревкомиссии по Жамбылской области за мошенничество

Председатель ревизионной комиссии по Жамбылской области осужден за мошенничество, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

В Антикоре напомнили, что в сентябре 2020 года председатель ревизионной комиссии по Жамбылской области Жанатбек Джапаров получил от предпринимателя 3 млн тенге за оказание содействия в даче положительного аудиторского отчета по вопросу законности выдачи субсидий.

«12 августа этого года приговором суда №2 города Тараза председатель ревкомиссии по Жамбылской области Жанатбек Джапаров признан виновным в совершении мошенничества и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 45 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», – отметили в агентстве.