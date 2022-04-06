Общество
45 пассажиров сняли с рейса: Fly Arystan обязали вернуть оплату за билеты

Авиационная администрация Казахстана провела внеплановую инспекционную проверку авиакомпании "Fly Arystan" на основании обращения пассажиров по факту отказа в перевозке пассажиров на рейсе КС 7341 по направлению Нур-Султан - Костанай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

"По результатам проведенной проверки было выявлено, что причиной отказа в перевозке пассажирам послужило ограничение по количеству используемых пассажирских мест до ста десяти кресел на борту данного воздушного судна, связанной с временной технической неполадкой эвакуационного трапа. Ограничения по количеству кресел были выставлены с учетом требований безопасности полетов, так как с неисправным аварийным трапом высадка пассажиров при аварийной ситуации не представляется возможным. По этой причине авиакомпания была вынуждена заблокировать 70 кресел из имеющихся 180", - говорится в информации.

Согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, утвержденных Приказом № 540 министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года, в случае, если пассажиру отказано в перевозке по причинам, создающих угрозу безопасности полета воздушного судна, то ему возвращается сумма за неиспользованный билет или его часть в соответствии с главой 6 Правил, согласно условиям применения тарифа.

Так, с момента начала регистрации авиакомпанией была организована работа по поиску кандидатов для добровольного отказа от перелета среди пассажиров данного рейса, с условием дальнейшего предоставления услуг со стороны авиакомпании, за счет ее средств:

- альтернативные даты вылета;
- размещение в гостинице;
- предоставление питания;
- предоставление трансфера из/в аэропорт;
- ваучер в трехкратном размере от тарифа выкупленного билета.

Вместе с тем, ввиду наличия пассажиров, выполнивших онлайн регистрацию и самостоятельно прошедших процедуру досмотра и далее последовавших в зону ожидания посадки, посадка на борт производилась согласно стандартной процедуре до того момента, пока количество пассажиров, прошедших на борт воздушного судна, не составило 110 человек.

Согласно информации, полученной от авиакомпании "Fly Arystan", пассажиры с рейса КС7341 от 19 марта 2022 года, которые не смогли воспользоваться своими билетами, могут в течение года обратиться с заявлением о денежном возврате по месту приобретения. Хотелось бы отметить, ввиду сложившийся внештатной ситуацией, процесс автоматического возврата агрегаторов не функционирует. В связи с этим пассажирам необходимо обратиться в службу поддержки агрегатора.

Получить ваучер в размере трехкратного тарифа приобретенного авиабилета пассажиры с рейса КС7341 от 19 марта 2022 года могут обратившись через контакт-центр авиакомпании по номеру 8 727 331-10-10 или на сайте https://flyarystan.com  в разделе «Связаться с нами – напишите нам».

"По данному случаю Авиационной администрацией в адрес FlyArystan было выписано инспекторское предписание, а также даны соответствующие рекомендации, которые позволили бы в будущем избежать таких ситуаций. Авиакомпании поручено выполнить все обязательства перед пассажирами данного рейса по осуществлению возврата стоимости авиабилета", - заключили в КГА.

Популярное

Все
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
Гражданское общество в Казахстане долгое время находилось под контролем власти – общественник
Павлодарцы по-прежнему не могут влиять на городские инфраструктурные решения
Плохое качество дорог за миллиарды тенге возмущает жителей Шымкента
Как работают общественные советы в Казахстане и почему их нередко критикуют
Большие планы по импортозамещению планирует реализовать Казахстан
Популярный актауский яхт-клуб вновь заявляет о давлении акимата
Человечество продолжает активно менять климат и загрязнять природу – обзор
Голого мужчину задержали на летном поле в аэропорту Алматы
25 паводкоопасных участков выявили в Нур-Султане
Мажилис приступил к поправкам в бюджет на 2022-2024 годы
Срыва посевной в Павлодарской области удалось избежать
Фермеры Мангистау ищут способы избежать наказания за ДТП
Снег и дожди идут в Казахстан
Несмотря на тотальный рост цен, для земледельцев Костанайской области все складывается удачно
Аварийные отключения питьевой воды произошли в Мангистауской области
Книжно-документальные выставки в честь 125-летия Ауэзова открылись в НАБ РК
Казахстанский таеквондист Адилет Базарбаев стал обладателем серебряной медали на международном турнире
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
Казахстанец погиб в Бангладеш
Айдар Махметов: нельзя ограничивать в коммерческой поддержке наших спортсменов-любителей
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии

Читайте также

Общество , Технологии
Почему на левобережье Нур-Султана низкое качество интернета…
Общество , Образование
Когда начнется прием документов в колледжи Казахстана
Происшествия , Общество
Пенсионерку заживо подожгли в Туркестанской области
Общество
Представлена карта деления районов на Восточно-Казахстанску…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021