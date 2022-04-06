Авиационная администрация Казахстана провела внеплановую инспекционную проверку авиакомпании "Fly Arystan" на основании обращения пассажиров по факту отказа в перевозке пассажиров на рейсе КС 7341 по направлению Нур-Султан - Костанай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

"По результатам проведенной проверки было выявлено, что причиной отказа в перевозке пассажирам послужило ограничение по количеству используемых пассажирских мест до ста десяти кресел на борту данного воздушного судна, связанной с временной технической неполадкой эвакуационного трапа. Ограничения по количеству кресел были выставлены с учетом требований безопасности полетов, так как с неисправным аварийным трапом высадка пассажиров при аварийной ситуации не представляется возможным. По этой причине авиакомпания была вынуждена заблокировать 70 кресел из имеющихся 180", - говорится в информации.

Согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, утвержденных Приказом № 540 министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года, в случае, если пассажиру отказано в перевозке по причинам, создающих угрозу безопасности полета воздушного судна, то ему возвращается сумма за неиспользованный билет или его часть в соответствии с главой 6 Правил, согласно условиям применения тарифа.

Так, с момента начала регистрации авиакомпанией была организована работа по поиску кандидатов для добровольного отказа от перелета среди пассажиров данного рейса, с условием дальнейшего предоставления услуг со стороны авиакомпании, за счет ее средств:

- альтернативные даты вылета;

- размещение в гостинице;

- предоставление питания;

- предоставление трансфера из/в аэропорт;

- ваучер в трехкратном размере от тарифа выкупленного билета.

Вместе с тем, ввиду наличия пассажиров, выполнивших онлайн регистрацию и самостоятельно прошедших процедуру досмотра и далее последовавших в зону ожидания посадки, посадка на борт производилась согласно стандартной процедуре до того момента, пока количество пассажиров, прошедших на борт воздушного судна, не составило 110 человек.

Согласно информации, полученной от авиакомпании "Fly Arystan", пассажиры с рейса КС7341 от 19 марта 2022 года, которые не смогли воспользоваться своими билетами, могут в течение года обратиться с заявлением о денежном возврате по месту приобретения. Хотелось бы отметить, ввиду сложившийся внештатной ситуацией, процесс автоматического возврата агрегаторов не функционирует. В связи с этим пассажирам необходимо обратиться в службу поддержки агрегатора.

Получить ваучер в размере трехкратного тарифа приобретенного авиабилета пассажиры с рейса КС7341 от 19 марта 2022 года могут обратившись через контакт-центр авиакомпании по номеру 8 727 331-10-10 или на сайте https://flyarystan.com в разделе «Связаться с нами – напишите нам».

"По данному случаю Авиационной администрацией в адрес FlyArystan было выписано инспекторское предписание, а также даны соответствующие рекомендации, которые позволили бы в будущем избежать таких ситуаций. Авиакомпании поручено выполнить все обязательства перед пассажирами данного рейса по осуществлению возврата стоимости авиабилета", - заключили в КГА.