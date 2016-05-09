45 ветеранов приняли участие в возложении цветов к монументу "Отан қорғаушылар"
Жания Уранкаева
Почетными гостями торжественной церемонии возложения цветов к монументу "Отан қорғаушылар" в Астане стали 45 участников Великой Отечественной войны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МО.
Памятник "Отан қорғаушылар" в этот день увенчали около 1,5 тыс. гвоздик.
"Сегодня почетными гостями праздника стали 45 участников Великой Отечественной войны. Настрой у них отличный, несмотря на такую погоду. Но, к сожалению, с каждым годом их становится все меньше. Хочется пожелать им здоровья, чтобы они жили и радовали детей, внуков и правнуков", – сказал заместитель начальника департамента по делам обороны Астаны полковник Бахтияр Пернебеков.
Возложение цветов сопровождалось музыкальными произведениями в исполнении Президентского оркестра Службы государственной охраны РК. На лицах всех пришедших отражались радость и волнение, счастье и особая гордость. Героев, отважно сражавшихся на полях самой кровопролитной войны, тех, кто положил свои жизни на алтарь победы, почтили минутой молчания.
Отметим, что в церемонии приняли участие Премьер-Министр РК Карим Масимов, председатель Сената Касым-Жомарт Токаев, спикер Мажилиса РК Бактыкожа Измухамбетов, Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, министр обороны РК Имангали Тасмагамбетов, ветераны войны и труда, руководители государственных органов, а также жители и гости столицы, прибывшие почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны казахстанцев.
Напомним, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Москву для участия в военном параде по случаю 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.