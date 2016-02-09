46 подростков задержаны в Астане за ночные прогулки в выходные дни

В Астане за ночные прогулки подростков штрафуют их родителей, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Местную полицейскую службу ДВД Астаны.
В минувшие выходные Местная полиция Астаны провела локально-рейдовые отработки с целью профилактики детской безнадзорности и беспризорности, выявления несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения законных представителей вне жилища, с принятием мер административного воздействия к их родителям.
"В результате проведенных мероприятий в ночное время в территориальные подразделения ОВД доставлены 46 подростков, из них: 42 – за нахождение вне жилых помещений без сопровождения законных представителей и 4 – за совершение административных правонарушений. К административной ответственности привлечены более 40 родителей и законных представителей несовершеннолетних", – говорится в информации.
Во время рейдов сотрудниками подразделений ювенальной полиции особое внимание уделялось местам массового скопления несовершеннолетних: крупным торгово-развлекательным центрам, компьютерным клубам, набережным, вокзалам и дворам домов.
Согласно действующему административному законодательству РК, подросткам запрещено находиться в развлекательных заведениях после 22 часов и вне жилища – после 23 часов, без сопровождения законных представителей. "В соответствии со ст. 442 КР КоАП нарушение этого режима влечет предупреждение или наложение административного штрафа на родителей и законных представителей подростков в размере 3 МРП (около 6,5 тысячи тенге)", – уточняется в пресс-релизе.