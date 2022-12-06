461 сотрудника органов прокуратуры поощрили в честь профессионального праздника

Фото пресс-службы ГП РК

В Генеральной прокуратуре состоялось торжество, посвященное празднованию Дня образования органов прокуратуры Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Открывая мероприятие, генеральный прокурор Берик Асылов остановился на важных вехах истории казахстанской прокуратуры, ее роли в достижениях страны за годы Независимости и вкладе в обеспечении верховенства права.

Глава ведомства воздал должное выдающимся историческим деятелям, оставившим след в истории прокуратуры: первому народному комиссару юстиции Шафхату Бекмухамедову, Мырзагулу Атаниазову и Нигмету Нурмакову, первому прокурору Казахской ССР Сулеймену Ескараеву, Асабаю Мамытову и Петру Кудрявцеву, а также прокурорам Независимого Казахстана: Максуту Нарикбаеву, Степану Шуткину, Юрию Хитрину, Рашиду Тусупбекову, Кайрату Мами и многим другим.

«Безусловно, наша история имеет глубокие корни. Мы по праву гордимся славными страницами прошлого и лучшими представителями надзорной деятельности. Для нас они являются образцом профессионализма и примером гордости. Каждый из них внёс весомый вклад в укрепление прокуратуры Независимого Казахстана», - отметил генпрокурор.

Поздравляя коллектив с профессиональным праздником, Берик Асылов акцентировал внимание на событиях, ознаменовавших уходящий год и, безусловно, ставших началом новой главы в истории органов прокуратуры.

«Идет перестройка всего государственного аппарата, реформы правоохранительной и судебной систем, которые направлены на построение нового «Справедливого Казахстана». 5 ноября был принят новый Конституционный закон «О прокуратуре», чётко очертивший границы надзора и полномочия прокуроров. Это позволит усилить защиту прав граждан и бизнеса», - сказал генеральный прокурор.

От также отметил, что ежегодно прокуроры инициативно и по поступившим сигналам обеспечивают защиту прав тысяч граждан и предпринимателей. Восстанавливают трудовые, жилищные права и другие законные интересы граждан. Пополняют казну миллиардными суммами и предотвращают огромные потери бюджета. За этими результатами стоит ежедневный кропотливый труд сотрудников от районного звена до центрального аппарата.

Он также поблагодарил коллег за преданность долгу и самоотдачу, напомнил о стоящих перед органами прокуратуры задачах по дальнейшему усилению гарантий прав граждан во всех сферах жизни общества.

В завершение генеральный прокурор поздравил коллектив и ветеранов с юбилеем органов прокуратуры, пожелал здоровья, успехов в работе и семейного благополучия.

В честь профессионального праздника за безупречную службу и образцовое выполнение обязанностей приказом генерального прокурора поощрен 461 сотрудник органов прокуратуры.