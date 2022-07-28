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47 медалей
Дмитрий Норкин

В столице Узбекистана Ташкенте завершился чемпионат Азии среди юношей до 17 лет и юниоров до 20 лет.

Казахстан на данных стартах представляла команда из 22 спортсменов – 13 парней и 9 девушек. По итогам соревнований наши ребята завоевали сразу 47 медалей, из которых 10 золотых, 23 серебряных и 14 бронзовых!

В общем медальном зачете среди юношей и девушек до 17 лет наша сборная заняла третье место. При этом в отдельном рейтинге среди юношей наши заняли первое место, а вот девушки стали восьмыми. В категории среди юниоров и юниорок до 20 лет национальная команда Казахстана стала одиннадцатой. В отдельном рейтинге юниоры заняли девятое место, а вот юниорки – восьмое.

Мы довольно подробно освещали ход первенства континента, а потому остановимся на заключительном результате казахстанских штангистов. Очередную золотую медаль в копилку нашей сборной принес Никита Абдрахманов, который стал победителем в категории до 102 кг, добившись результата в 354 кг (158 + 196), среди юношей до 17 лет. Кроме того, казахстанец стал еще и серебряным призером среди юниоров до 20 лет.

Также под занавес турнира «серебро» среди девушек с лимитом свыше 87 кг выиграла Айсамал Сансызбаева. А вот Жолтай Санжар (до 17 лет), выступавший в категории свыше 102 кг, и Динара Кипшакбай (до 20 лет) – участница турнира до 81 кг, выиграли по «бронзе».

– В первую очередь поздравляю всю команду и тренерский штаб с отличными результатами! Каждый спортсмен выложился на сто процентов, показал характер. Отдельно хочу отметить Емберди Едыге, который подтвердил свой статус рекордсмена, Никиту Абдрахманова и Алишера Байбурова – они стали лидерами в своих категориях среди юношей, а также заняли вторые места среди юниоров, и чемпиона Азии среди юношей до 17 лет – Дениса Полубояринова. Также хочу поблагодарить за поддержку всех казахстанцев, кто следил за нашими выступ­лениями, болел и поддерживал ребят. Подводя итоги, скажу, что в молодежной сборной сформирован достойный резерв, с которым будут связаны наши планы на Олимпиаду 2028 года, – отметил по окончании турнира старший тренер Центра олимпийской подготовки (ЦОП) Жанибек Кишкенбаев.

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