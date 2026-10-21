48 часов на запуск

За проектом стоят пять соос­нователей: Асылжан Алтай, Бердибек Сапарбеков, Ален Алтай, Темирлан Аманжанов и Темирлан Темирбаев. До GoPrep каждый успел сделать что-то свое. К примеру, Асылжан вместе с Аленом создали онлайн-школу GetEnglish. Темирлан Аманжанов учится в Нью-Йоркском университете Абу-Даби и также продвигает свой IT-стартап. Самый младший в команде 17-летний Темирлан Темирбаев – победитель хакатона Decentrathon 2.0.

21-летний Бердибек Сапарбеков окончил столичную школу Quantum STEM, а после пос­тупил в престижный американский университет Джонса Хопкинса, выбрав математику и экономику. Бердибек сдавал международные экзамены SAT и IELTS и признается, что подготовка далась ему непросто:

– Я потратил много денег, и часть расходов оказалась напрас­ной. Тогда и захотел сделать так, чтобы другие ребята не сталкивались с подобными трудностями. Мне очень помогали друзья и старшие братья, но у большинства такой поддержки нет.

С этой идеей он открыл офлайн-центр QOS Education по подготовке к экзаменам SAT и IELTS, где обучились более 2 тыс. человек. Но офлайн-формат быст­ро уперся в потолок.

– У традиционного образовательного бизнеса есть определенный предел, – объясняет Бердибек. – Допустим, обучать одновременно 300 человек можно, а вот три тысячи – уже сложно. Это требует множества помещений, сотрудников и серьезных ресурсов. А у нас были амбиции создавать продукты, которые могут повлиять на тысячи и даже сотни тысяч людей.

Тогда будущие сооснователи GoPrep вместе создали мобильное приложение Aleem для изучения английского языка. Вскоре после запуска оно обогнало Duolingo и стало приложением номер один по скачиваниям в App Store в Цент­ральной Азии. Этот оглушительный успех подкрепил веру команды в то, что она идет верным путем. Ребята задумались о еще более мощном IT-продукте. Идея приш­ла в январе 2026 года в Астане.

Бердибек и команда обсуждали следующий проект и решили создать приложение для подготовки к IELTS – международному экзамену для определения уровня владения английским языком. Примечательно, что от появления идеи до создания первой версии продукта прошло всего 48 часов.

– В первые 24 часа мы быстро сделали приложение и начали продвигать его, чтобы проверить спрос. Уже в первые 48 часов убедились, что спрос есть, и заработали даже первые деньги. После этого начали масштабировать бизнес, – говорит сооснователь.

Так появился GoPrep. Сегодня подготовка к IELTS сложная, долгая и затратная. Помимо учебных материалов, ученики платят за занятия с репетиторами.

– Наша цель – сделать весь процесс подготовки к IELTS более доступным: от момента, когда человек решил сдавать экзамен, до самой сдачи. Одна из самых дорогих частей подготовки – проверка Writing и Speaking. Нужен человек, который оценит эссе или устный ответ, объяснит ошибки и скажет, на какой балл можно рассчитывать. Мы с помощью искусственного интеллекта постарались максимально точно воспроизвести этот процесс, – делится Бердибек.

В приложении пользователи могут выполнять задания, прак­тиковать письменную и устную речь и получать обратную связь от цифрового ассистента. ИИ сам оценивает ответы и советует, над чем необходимо работать. При этом, как пояснил Бердибек, оценка ИИ расходится с реальным результатом на экзамене не более чем на 0,5 балла. Такого результата команда добилась, обучив модель на огромной базе ответов. Предварительно всю методическую программу и ответы системы проверяют специалис­ты – лингвисты и преподаватели. А пробный экзамен в формате реального IELTS можно пройти дома, не платя за это отдельно.

– Во время подготовки ученику бывает трудно понять, на каком этапе он находится и что именно нужно делать дальше, – продолжает сооснователь. – Поэтому мы разработали алгоритм, который ежедневно предлагает задания для улучшения результата. Мы постоянно совершенствуем приложение, обновления выходят практически каждую неделю.

К примеру, разработчики соз­дали чат-бот Preppy, который может беседовать и тренировать разговорный английский. Также на платформе есть игра IELTS Runner, где пользователю нужно быстро отвечать на вопросы, набирать баллы и соревноваться с другими.

Сервис работает по платной подписке и доступен как в веб-версии, так и в мобильных онлайн-магазинах. По данным GoPrep, за месяц занятий на платформе пользователи в среднем повышают результат на 1,5 балла IELTS. Как отмечает Бердибек Сапарбеков, для экзамена, где и полбалла обычно даются с трудом, это высокий показатель.

Сегодня офис разработчиков находится в столичном Alem.ai. Здесь действуют два основных направления: маркетинговое и продуктовое. Первая команда занимается продвижением, вторая – исследованиями, разработкой новых функций и улучшением приложения.

– Главный канал продвижения – собственная контент-платформа команды Creata.gg, которая производит рекламу силами обычных людей, – отмечает Бердибек. – На ней зарегистрированы более трех тысяч креаторов, а ежемесячно с компанией работают свыше 500 из них. Многие приходят без опыта, техники и аудитории. Мы их обу­чаем, даем методики, разборы и обратную связь по каждому видео. На сегодня вместе креаторы сняли более 50 тысяч роликов.

В марте 2026 года команда GoPrep присоединилась к Astana Hub. По словам собеседника, экосистема помогает команде разбираться в юридических, финансовых и налоговых вопросах, которые возникают при развитии технологического бизнеса.

В ближайшие полгода молодые стартаперы намерены укрепить позиции на рынках, где приложение уже работает, и выйти на новые страны. В перспективе команда рассматривает возможность запуска других продуктов для изучения английского языка.