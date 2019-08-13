5 человек скончались в результате ДТП в Алматинской области

Происшествия
2578
Айдана Демесинова
Фото пресс-службы ДП Алматинской области
5 человек погибли в результате аварии на трассе "Алматы-Бишкек", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

"13 августа около 8 часов автомашина "Мазда-626" под управлением 29-летней женщины, следуя по автодороге"Алматы-Бишкек", на 84 километре совершила столкновение с грузовой автомашиной Shacman.В результате ДТП водитель легковой автомашины и четверо ее пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия, и еще трое с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу Жамбылского района", – сообщили в полиции.

По факту ДТП ведется расследование, назначены необходимые экспертизы.

Популярное

Все
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Коллекция «золотых людей» пополнится
Хорошо быть полиглотом
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Конституционный контроль – элемент правового государства
Конституционная реформа показала свою эффективность
Народ – источник власти
Фото на память и удачу
Крадущийся тигр? Затаившийся дракон!
Референдум стал актом гражданской справедливости
Инструмент трансформации общества и государства
Сборная Казахстана по кокпару начала тренировки в Астане
Представитель АНК: «Конституция – основа для социального, экономического и политического развития страны»
Стартовали XVII Паралимпийские игры
Закон прямого действия
Фундамент справедливого Казахстана
Взрослые финты для детского футбола
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Если есть любовь к небу, то это навсегда
Культурная волна набирает силу
Акимы должны думать о пользе для страны
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Появится парк на «Колесных рядах»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде

Читайте также

Более 30 человек пострадали в Японии из-за тайфуна «Шаньшан…
Живодер привязал собаку к авто и волочил по земле в Алматин…
Взрыв в столовой предотвратили в Астане
10-летняя девочка погибла при возгорании автомобиля в Актюб…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]