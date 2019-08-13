5 человек скончались в результате ДТП в Алматинской области

Фото пресс-службы ДП Алматинской области
5 человек погибли в результате аварии на трассе "Алматы-Бишкек", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.
"13 августа около 8 часов автомашина "Мазда-626" под управлением 29-летней женщины, следуя по автодороге"Алматы-Бишкек", на 84 километре совершила столкновение с грузовой автомашиной Shacman.В результате ДТП водитель легковой автомашины и четверо ее пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия, и еще трое с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу Жамбылского района", – сообщили в полиции.
По факту ДТП ведется расследование, назначены необходимые экспертизы.