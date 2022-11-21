5-летнего акмолинца связывали и морили голодом в многодетной семье: начато расследование

Начато досудебное расследование в отношении родителей 5-летнего малыша из города Кокшетау, которого, по словам его родных, держали в смирительной рубашке и не кормили , передает Kazpravda.kz со ссылкой на 716.kz .

Фото: polisia.kz

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, 18 ноября в УП Кокшетау поступило заявление 34-летней жительницы города Астаны. Женщина сообщила о том, что ее родственник, 37-летний житель областного центра, не занимается воспитанием детей.

«По показаниям заявительницы, младший ребенок 2017 года рождения в данной семье находится в истощенном состоянии, что было подтверждено в ходе проверки. Ребенок был направлен на госпитализацию в Акмолинскую областную детскую больницу», – пояснили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Проводится судебно-медицинская экспертиза.