5-летняя девочка упала с 10-го этажа и выжила в Нур-Султане

В городе Нур-Султане 31 июля с 10-го этажа жилого дома по проспекту Кабанбай батыра упала девочка 2017 года рождения. Ее спас сосед, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

«Мужчина 1988 года рождения, проживающий в этом же доме, попытался поймать ребенка в момент падения, тем самым смягчив удар», – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана.

Как уточнили в ведомстве, ДЧС столицы пригласил 34-летнего Талгата Абдиханулы на награждение. Однако мужчина отказался, поскольку состояние ребенка тяжелое.

В свою очередь в управлении общественного здравоохранения города сообщили, что ребенок находится на стационарном лечении в отделении нейрохирургии.

«Во время падения девочка получила различные травмы. Общее состояние ребенка на данный момент тяжелое. Лечение и обследование ребенок получает в полном объеме», – говорится в сообщении.