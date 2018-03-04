Общество
5 марта тревожные сирены включат в Астане
Во время учений 5 марта в Астане включат тревожные сирены, передает Kazpravda.kz.  

"Уважаемые жители и гости столицы, 5 марта 2018 года в 8 часов 50 минут департаментом по ЧС Астаны будет проведена плановая проверка системы оповещения города с запуском электросирен и перехватом телерадиоканалов", – сообщает пресс-служба департамента по ЧС Астаны.

Отмечается, что для привлечения внимания населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций включаются электросирены или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!".

"Услышав этот сигнал, население обязано немедленно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио и так далее) для получения информации и инструкций о действиях в сложившейся обстановке. Уважаемые жители и гости города, департамент по ЧС Астаны просит жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам", – говорится в сообщении.

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