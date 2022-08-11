5-месячного ребенка оставила ночью на скамейке мать в Актобе

5-месячного ребенка, оставленного матерью, поместили в дом малютки в городе Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

11 августа около часа ночи в дежурную часть городского отдела полиции в Актобе некая женщина принесла пятимесячного ребёнка.

«Он лежал и плакал на скамейке по улице 8 Марта, – пояснила она. – Я видела его мать в алкогольном опьянении, она ушла в неизвестном направлении, а ребёнок остался на скамейке».

Инспектора ювенальной полиции сразу же вызвали скорую помощь, проверили здоровье ребёнка, получили назначение педиатра и поместили малыша в дом малютки.

Примерно через час в полицию позвонила женщина 1997 года рождения и сообщила, что у неё пропал ребёнок.

«Полицейские нашли мать, освидетельствовали на предмет употребления алкоголя, поставили на учёт как неблагополучную семью. Сведений об отце ребёнка нет.

В дальнейшем инспектора вынесут на рассмотрение комиссии по защите прав несовершеннолетних при акиме города поведение женщины. Теперь только по решению комиссии она может забрать своего ребёнка из дома малютки», – резюмировали в ДП.