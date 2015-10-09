5 млн электромобилей смогут заправляться в Китае к 2020 году

Технологии
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Айдар Утешев
Фото с сайта ecomot.ru
5 млн электромобилей смогут заправляться в Китае к 2020 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс. Власти страны намерены стимулировать развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей.

"Госсовет КНР заявил о намерении увеличить выделение регионам средств на создание инфраструктуры для зарядки электромобилей. Кроме того, китайские власти потребовали от регионов создать благоприятную среду для развития соответствующей инфраструктуры. В частности, предполагается, что проекты строительства домов должны предусматривать оснащение жилых комплексов зарядными станциями или выделение места под них", - отмечается в сообщении Госсовета.

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Ранее в этом году вице-премьер Госсовета КНР Ма Кай заявил, что отсутствие достаточной инфраструктуры для зарядки электромобилей тормозит развитие отрасли.

"Наращивание производства электромобилей для Китая является стратегически важной задачей и призвано сократить загрязнение воздуха, а также зависимость страны от импортируемой нефти. Спрос на электромобили в Китае пока отстает от целевых показателей правительства, несмотря на субсидии, выделяемые, как производителям, так и покупателям таких автомобилей", - говорится в сообщении.

Также Госсовет отмечает, что Китай унифицирует стандарты зарядных станций, расширит зону охвата этих устройств, разместив их также в пригородах, а также будет стимулировать бензозаправочные станции к установке устройств для зарядки электромобилей.

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Отметим, что в Казахстане разработка электромобилей сейчас является не менее актуальной темой. Сегодня в Астане компанией "Urban Electric" был презентован первый автомобиль уникальной модификации.  

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