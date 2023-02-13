5 млн тенге вымогала женщина у жительницы Кызылординской области

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В полицию Кызылординской области обратилась женщина с заявлением о том, что знакомая вымогала 5 млн тенге, угрожая опубликовать в соцсетях сведения личного характера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данному факту сотрудниками УБОП ДП Кызылординской области и Казалинского РОП проведены оперативно-розыскные работы, в результате в дежурные сутки была задержана 35-летняя жительница области.

В отношении подозреваемой начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 194 УК РК "Вымогательство, то есть, требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких".

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.