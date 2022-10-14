5 нарколабораторий ликвидировали в Алматы

5 нарколабораторий ликвидированы полицией Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Как отметили в подразделении по противодействию наркопреступности ДП Алматы, за 9 месяцев текущего года в мегаполисе выявлено 461 правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Из незаконного оборота изъято порядка 600 килограммов наркотических средств, в том числе 15 килограммов «синтетики».

В результате разработок ликвидированы 5 лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков.

«Приведу в пример один эпизод: были задержано шестеро молодых людей в возрасте 20-23 лет, которые в обычном доме организовали нарколабораторию. При санкционированном обыске помещения были изъяты химические реактивы, различные компоненты для изготовления синтетических наркотических веществ, а также готовые к реализации около 6 килограммов мефедрона. Цена данного товара при реализации составила бы 150 млн тенге. Стоит отметить, что каждому из задержанных грозит лишение свободы сроком от 15 до 20 лет», – уточнил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы подполковник полиции Ерлан Алмагамбетов.