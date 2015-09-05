5 сентября – Международный день благотворительности

Фото с сайта boomerang-kdm.ru
5 сентября, по решению, принятому на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2012 года и одобренному резолюцией 7 марта 2013 года, ежегодно проводится Международный день благотворительности, сообщает Kazpravda.kz
.
Праздник создан для того, чтобы привлечь внимание общественности на роль различных благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов, поощрять взаимодействие благотворительных фондов разных стран.
Отмечается с 2013 года, инициатором праздника выступила Венгрия. Дата празднования приурочена к годовщине смерти лауреата Нобелевской премии мира 1979 года "за деятельность в помощь страждущему человеку" матери Терезы Калькуттской, чья подвижническая деятельность в Индии и других странах мира внесла весомый вклад в развитие благотворительности и преодолении нищеты на планете.
Добавим, что благотворительностью является деятельность, в ходе которой ресурсы добровольно и безвозмездно распределяются их обладателями для содействия нуждающимся людям, решения общественных проблем, усовершенствования условий общественной жизни. При этом в качестве ресурсов могут выступать как финансовые и материальные средства, так и способности и энергия людей. Благотворительность носит по преимуществу безличный характер и даже в случаях индивидуальных начинаний имеет в виду общественно значимые задачи.