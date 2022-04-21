50 дней в "зеленой" зоне, 98% выздоровевших – главные цифры по борьбе с COVID-19 озвучили в Минздраве РК

Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев рассказал об эпидемиологической ситуации в стране по коронавирусной инфекции, передает Kazpravda.kz.

«Эпидемиологическая ситуация в стране по COVID-19 стабильная, в сутки регистрируется до 20 случаев заражения коронавирусом, что отразилось и на коэффициенте распространенности инфекции, который с начала апреля составляет меньше единицы.

Выздоровели более 98% больных», – озвучил данные Байтанаев.

За истекший период апреля по сравнению с аналогичным периодом марта уровень заболеваемости снизился в 8,3 раза (с 2 345 до 280 случаев).

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации с 3 марта 2022 года Казахстан и все регионы находятся в «зеленой» зоне.

За последний месяц число больных, получающих стационарное лечение, снизилось в 5,7 раза (с 588 до 102), амбулаторных больных – в 3,4 раза (с 5655 до 1655), занятость инфекционных коек снизилась в 2 раза – с 8 до 4%, реанимационных коек – в 3,5 раза (с 7 до 2%).

«Против коронавирусной инфекции на сегодня первым компонентом привито 10,5 млн человек, что составляет 83,2% от подлежащего и 55,2% от численности населения.

Вторым компонентом привито 10,1 млн человек, это 81% подлежащего и 53,1% от общего числа населения.

Более 90% подлежащего контингента охвачено в 5 регионах (Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области и город Шымкент).

Ревакцинацией охвачено 3,7 млн человек, или 59,4% подлежащего контингента», – привел статистику официальный представитель КСЭК.

По сведениям ВОЗ, на последнюю неделю заболеваемость снижена во всех регионах на 24%, однако в 56 странах мира отмечается рост заболеваемости от 2 до 300%, в том числе в ОАЭ за последнюю неделю заболеваемость выросла на 2%, в Индии – на 55%, в Черногории – на 29%, в Перу – на 26%, Египте – на 115%, в Китае – на 138%, в Финляндии – на 300%.

«Вместе с тем в Китае в связи с распространением варианта омикрон «Stealth» отмечается рост заболеваемости, по сравнению с началом марта ежесуточное число симптомных больных выросло 5 раз, бессимптомных – в 1,2 раза. В настоящее время в сутки регистрируется более 18 тысяч случаев.

Уважаемые казахстанцы! Наилучший способ защитить себя – это вакцинироваться и сделать бустерную прививку, когда это рекомендовано. Продолжайте носить маски, особенно в переполненных внутренних пространствах, напоминаю, что следует открывать окна и двери, чтобы в помещения поступал свежий воздух», – заключил Ержан Байтанаев.