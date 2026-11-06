50 китов выбросились на берег в Новой Зеландии

Их обнаружили утром на побережье Нгави Северного острова, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу
В Новой Зеландии 50 китов-гринд выбросились на берег. Спасательные службы продолжают операцию по спасению выживших животных.
Как сообщило Radio New Zealand (RNZ), утром на побережье Нгави Северного острова были обнаружены 50 китов-гринд, оказавшихся на суше.
Сообщается, что четыре животных погибли, в том числе два кита, которых спасателям ранее удалось вызволить. Состояние оставшихся в живых животных оценивается как критическое.
Спасательные команды продолжают попытки спасти китов, выбросившихся на берег и застрявших среди скал.