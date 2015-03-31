50 лет АО «УКТМК»: производственные достижения и перспективы развития Свежий выпуск 3196 Амина Тоембаева, Усть-Каменогорск

АО «УКТМК» является одним из крупнейших в мире вертикально интегрированных производителей титана – от добычи сырья до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Высокое качество продукции АО «УКТМК» подтверждено сертификатами ведущих международных авиакосмических компаний. Товарная номенклатура комбината включает следующие основные виды: титан губчатый, магний первичный в слитках, титановые слитки и сплавы. 100% продукции АО «УКТМК» поставляется на экспорт в индустриально-развитые страны. Доля казахстанского титана на мировом рынке составляет около 11%, в авиакосмической отрасли – свыше 17%.

В 1954 году Совет Министров СССР подписал распоряжение о начале строительства Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината. Созданный по проекту отраслевых институтов – Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности (Гиредмет) и Всесоюзный алюминиево-магниевый институт (ВАМИ), УКТМК стал первым и единственным представителем титано-магниевой промышленности в Казахской ССР.

Строительство УКТМК началось с возведения жилого массива поселка Новая Согра, железнодорожных путей, автодорог, ремонтно-механического цеха и других вспомогательных производств. При строительстве комбината был учтен опыт работы Запорожского и Березниковского титано-магниевых комбинатов, что позволило оснастить УКТМК наиболее современным оборудованием и привлечь квалифицированные кадры с родственных предприятий.

Важную роль в становлении комбината сыграл высокий профессионализм металлургов – первопроходцев УКТМК – ведущих специалистов титано-магниевой отрасли. Благодаря передовым научно-техническим идеям поколения, стоявшего у истоков комбината, были модернизированы технологии получения высококачественного «крылатого» металла. Немалый вклад в повышение производительности УКТМК внесли рационализаторы, новаторы, изобретатели производства.

Спустя всего год после пуска комбината, 26 марта 1966 года, были введены в работу все переделы титано-магниевого производства. В 1969 году УКТМК вышел на проектную мощность. Разработка металлургами комбината новых высокоэффективных аппаратов и технологий производства четыреххлористого титана, магния, хлора, обеспечивающих комплексную переработку отходов и снижение загрязнения окружающей среды, была отмечена Государственной премией СССР.

Прекращение кооперативных поставок титанового сырья из Украины и России в 1990-е годы поставило комбинат перед необходимостью обеспечения собственной сырьевой базы. На основе стратегических решений Президента РК Н. Назарбаева по развитию крупных индустриальных комплексов Казахстана в новых рыночных условиях по инициативе директора УКТМК Б. Шаяхметова (1990–2013 гг.) была разработана и принята «Программа развития титановой промышленности Казахстана на 1992–1997 годы». Внесенные изменения и дополнения в указанную программу были утверждены постановлением Правительства «О дальнейшем развитии титано-магниевой промышленности Республики Казахстан на 1996–2001 годы». В соответствии с данными основополагающими документами были определены основные направления и этапы развития комбината, включая разработку источников титанового сырья, увеличение единичной мощности оборудования и сертификацию продукции по международным стандартам.

С целью обеспечения сырьевой независимости АО «УКТМК» были разведаны и утверждены запасы трех титановых месторождений в Казахстане, имеющих промышленное значение, – Шокаш, Обуховское и Сатпаевское.

На базе месторождения Сатпаевское в 2000 году с участием АО «УКТМК» создано горнорудное предприятие СП ТОО «Satpayevsk Titanium Mines LTD» (с 2014 года – ТОО «Сатпаевское горно-обогатительное предприятие»). Основной деятельностью ТОО «Сатпаевское горно-обогатительное предприятие» (далее – ТОО «СГОП») является добыча и обогащение ильменитовых руд для получения ильменитового концентрата – сырья для производства титана губчатого. К 2005 году завершено строительство и запущена в промышленную эксплуатацию обогатительная фабрика.

На сегодня ТОО «СГОП» обеспечивает рабочими местами более 60% жителей близлежащих населенных пунктов.

В рамках программы в 2000 году АО «УКТМК» с участием Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева был введен в эксплуатацию рудно-термический комплекс по производству титанового шлака из ильменитовых концентратов – сырья для производства губчатого титана и пигментной двуокиси титана. Получение собственного титанового шлака АО «УКТМК» способствовало развитию титановой промышленности на основе комплексного освоения местных сырьевых ресурсов и снижению доли импортируемого титаносодержащего сырья.

С созданием горно-обогатительного комплекса ТОО «СГОП» и запуском производства титанового шлака АО «УКТМК» стало одним из крупнейших в мире вертикально интегрированных производителей титана, располагающих собственной сырьевой базой.

Одновременно с решением сырьевого вопроса велись поиски новых рынков сбыта. Для обеспечения доступа на мировой рынок губчатого титана была необходима сертификация продукции АО «УКТМК» мировыми аэрокосмическими компаниями. Первый этап сертификации для коммерческого использования был проведен ведущими зарубежными производителями титана с 1995 по 1998 год. По результатам аудита была подтверждена существующая система контроля качества и успешно сертифицирована товарная продукция. На втором этапе, с 2000 по 2003 год, сертифицированы высшие марки титана для использования в аэрокосмической отрасли. В последующем комбинатом были получены сертификаты соответствия международному стандарту ИСО 9002, американским аэрокосмическим стандартам AS 9100 и ISO 9001. В целях усиления контроля над качеством продукции в 2013 году проведена сертификация центральной лаборатории АО «УКТМК» на соответствие требованиям NADCAP – программы стандартизации и аккредитации производителей в аэрокосмической промышленности.

В рамках 1-й пятилетки Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития АО «УКТМК» успешно реализовало проекты, направленные на развитие последующих технологических переделов, диверсификацию производства и внедрение инноваций.

В 2010 году АО «УКТМК» завершено строительство и введен в эксплуатацию первый в Казахстане цех по производству титановых слитков и сплавов методом вакуумно-дугового переплава для использования в авиационно-космическом секторе, нефтегазовой и других отраслях промышленности – атомной энергетике, химической промышленности, медицине. В 2012 году новый цех вышел на проектную мощность. Реализация данного проекта позволила комбинату отойти от сырьевой направленности к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, и была отмечена премией Президента Республики Казахстан на государственном конкурсе «Алтын Сапа» в номинации «Индустриальный прорыв-2010».

Продолжением производственной цепочки стало создание в 2011 году в городе Лез-Ансизе (Франция) совместного казахстанско-французского предприятия СП «УКАД» по переработке титановых слитков и сплавов в кованую продукцию для авиакосмической, нефтегазовой промышленности, атомной энергетики, оборонной и медицинской отраслей промышленности. Открытие совместного производства позволило АО «УКТМК» и СП «УКАД» стать индустриально связанной вертикально интегрированной цепочкой предприятий, способных конкурировать с мировыми лидерами титановой промышленности. 60% поковок СП «УКАД» сертифицированы компанией Airbus для использования в авиастроительстве. Значимость АО «УКТМК» в качестве ключевого поставщика титановых изделий для группы компаний Airbus подтверждает подписанное в 2011 году между СП «УКАД» и Airbus долгосрочное стратегическое соглашение о поставке до 2022 года титана для кованых деталей и крепежных изделий по программам, реализуемым Airbus: А-320/330/380, а также А-350.

В 2010 году АО «УКТМК» совместно с одним из крупнейших в мире производителей стали – южнокорейской компанией POSCO было создано ТОО СП «ПОСУК Титаниум» по изготовлению титановых слябов и слитков методом электронно-лучевой плавки в Усть-Каменогорске. Проектом предусматривается, что титановые слябы и слитки нового завода будут в дальнейшем прокатаны на предприятиях POSCO в холоднокатаные и горячекатаные титановые листы и трубы для дальнейшего использования судостроительными компаниями Южной Кореи, а также для энергетической промышленности, опреснительных установок и водоснабжения. Пуск завода состоялся 25 декабря 2014 года в рамках Общенационального телемоста с участием Главы государства. За реализацию данного проекта на церемонии награждения лауреатов Премии Президента Республики Казахстан в области качества «Алтын Сапа» Елбасы вручил президенту АО «УКТМК» премию в номинации «Лучшие инновации в производстве-2014».

Однако комбинат не останавливается на достигнутом. Утвержденная Советом директоров АО «УКТМК» Программа развития на 2012–2022 годы содержит новые цели, направления и этапы развития комбината. Среди них – коренная модернизация основного технологического оборудования по всей цепочке производства, совершенствование автоматизации производственных процессов. Важной стратегической целью является выход АО «УКТМК» на внутренний рынок – использование отечественной титановой продукции в производстве газоэнергетических установок и в нефтегазовом секторе Казахстана.

Последовательное выполнение комплекса природоохранных мероприятий, направленных на сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду, позволяет комбинату на протяжении последних семи лет оставаться бессменным победителем в номинации «Лучшая организация, предприятие» на республиканском конкурсе по охране природных ресурсов и безопасности труда, ежегодно проводимом среди предприятий горно-металлургической отрасли. Это подтверждает высокий уровень ответственности коллектива АО «УКТМК» по обеспечению экологической безопасности производства, охране окружающей среды и природных ресурсов Казахстана. Переработка отходов производства – еще одна важная задача, заложенная руководством комбината в «Программу развития АО «УКТМК» на 2012–2022 годы».

АО «УКТМК» является системообразующим предприятием, на котором трудится около 3 тыс. человек. Главной ценностью и богатством здесь являются люди. Большая роль в Программе развития комбината отведена улучшению условий труда и увеличению социальной поддержки работников АО «УКТМК». На сегодня в рамках социальной поддержки персонала дополнительно к заработной плате комбинат обеспечивает каждому работнику социальный пакет в размере 70 тыс. тенге, включающий в себя талоны на удешевление питания, компенсации затрат на организацию отдыха работников на базе отдыха «Волна» и детей в Центре оздоровления им. К. Сатпаева, на оздоровительное лечение и обеспечение транспортом для своевременной доставки работников на производство и обратно. Таким образом, ежегодно около 3 000 работников комбината и члены их семей отдыхают на базе отдыха «Волна» на Бухтарминском водохранилище. В Центре отдыха детей им. К. Сатпаева каждое лето около 600 детей работников комбината поправляют свое здоровье по льготным путевкам.

Большое внимание уделяется руководством АО «УКТМК» вопросам развития спорта и пропаганды здорового образа жизни среди работников комбината. Для этих целей у АО «УКТМК» имеется технически оснащенный спортивный комплекс, включающий в себя игровой, атлетический и теннисный залы. В поселке Новая Согра расположен стадион «Титан», оснащенный беговыми дорожками, спортивными площадками, хоккейной коробкой и ледовым катком. Для поддержания физического здоровья работников АО «УКТМК» имеется плавательный бассейн, оздоровительная сауна.

Для работников комбината, жителей города Усть-Каменогорска, поселка Новая Согра и близлежащих населенных пунктов комбинатом в 2013 году построен медицинский центр им. Б. Шаяхметова. Единый комплекс этого центра общей площадью 3,2 тыс. кв. м и стоимостью 1 млрд. тенге состоит из здания консультативно-диагностической поликлиники и водогрязелечебницы. Здесь имеются отделения социально-профилактической медицинской помощи, диагностики, реабилитации и дневной стационар, оснащенные самым современным и высокотехнологичным медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей. В рамках социальной поддержки персонала наряду с имеющимся социальным пакетом комбинат предоставил работникам АО «УКТМК» возможность получения бесплатного медицинского обслуживания. За реализацию данного социально значимого проекта в декабре 2013 года АО «УКТМК» удостоено Главой государства Гран-при конкурса социальной ответственности бизнеса «Парыз-2013».

Необходимо отметить, что все инвестиционные проекты и производственные задачи АО «УКТМК» реализуются в соответствии с основными стратегическими приоритетами, обозначенными Президентом РК на ближайшие годы и определенными в государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан. Достижения и производственные успехи комбината стали возможны благодаря постоянной поддержке и вниманию Главы государства. В свою очередь для динамичного роста производства, а также обеспечения социальной защиты работников комбината и укрепления их благосостояния АО «УКТМК» всегда будет придерживаться целей долгосрочной стратегии «Казахстан-2050».

В этот праздничный день Дом культуры АО «УКТМК» широко распахнул свои двери для многочисленных гостей, ветеранов и работников комбината. Среди приглашенных – представители Министерства по инвестициям и развитию РК, Федерации профсоюзов, работники государственных и местных исполнительных органов власти, общественных и профсоюзных объединений, иностранные и казахстанские партнеры АО «УКТМК».

В ходе торжественного вечера коллектив АО «УКТМК» принял поздравления с 50-летием от многочисленных гостей. За весомый вклад в развитие металлургической промышленности Республики Казахстан Министерство по инвестициям и развитию и акимат Восточно-Казахстанской области наградили выдающихся работников АО «УКТМК» отраслевыми наградами «Еңбек даңқы». Грамоты центрального и областного Совета ветеранов получили заслуженные старейшие работники АО «УКТМК». Почетными грамотами Федерации профсоюзов РК и Центрального совета федерации профсоюзов горно-металлургической промышленности «Казпрофметалл» удостоены металлурги АО «УКТМК», активно участвующие в профсоюзной жизни комбината.

После подведения итогов конкурсов «Лучший мастер», «Лучший по профессии», приуроченных к 50-летию комбината, президент АО «УКТМК» Асем Мамутова и председатель Совета директоров Сильван Гелер вручили пяти молодым и перспективным цеховым работникам ключи от новых автомобилей.

Торжественный вечер продолжил праздничный концерт в исполнении заслуженных артистов Республики Казахстан.

К пятидесятилетию АО «УКТМК» сотрудникам комбината выделены солидные денежные премии, а фотографиями передовых работников украшена аллея славы областного центра.

Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат подошел к своему юбилею с большими производственными успехами и серьезными планами по дальнейшему развитию предприятия. За период 50-летней деятельности комбинатом проведена большая работа и внесен значительный вклад в развитие отечественной металлургии и экономики Казахстана в целом.

Круглая дата комбината совпала с годом празднования таких знаменательных дат, как 70-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне и 550-летие Казахского ханства, а также с началом предвыборной кампании. Как отметила президент комбината Асем Мамутова, это налагает на коллектив предприятия особую ответственность за солидарность, единство и ответственную работу комбината.

Металлурги ценят и любят родное предприятие. Стратегические цели и задачи, поставленные руководством комбината, позволяют сплоченному коллективу с уверенностью смотреть в будущее.

АО «УКТМК» является достойным примером предприятия, которое идет в ногу со временем: внедряет инновации, сохраняя при этом добрые традиции и соблюдая преемственность поколений.